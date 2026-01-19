Росія масовано атакує безпілотниками Дніпропетровщину

Головна Країна Події в Україні
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Окупанти б'ють по енергетичний інфраструктурі в Дніпропетровській області 

У ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакує безпілотниками Дніпропетровщину. Про це пише «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Ворог спрямував на область безпілотники. Будьте у безпечних місцях», - написав Ганжа.

Місцеві телеграм-канали пишуть про сильні вибухи у передмісті Дніпра та атаку на енергетичну інфраструктуру.

За попередньою інформацією, усі БпЛА летять на Яворницьке під Дніпром.

Як відомо, у ніч на 10 січня російські терористи атакували Дніпро безпілотниками. 

Повідомляється, що у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Пишуть, що є влучання. В одному з районів міста сталася пожежа. Ймовірно, БпЛА влучив у двір багатоповерхівки.

Крім того, після вибуху в деяких районах Дніпра зникло світло. Росіяни били по енергетиці.

Також вночі 10 січня російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг «шахедами». Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександра Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибухи. Знову масована шахедна атака. Бережіть себе та своїх близьких», – написав Вілкул.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. 

