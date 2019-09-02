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    В Одесі відбувся турнір з гирьового спорту серед поліцейських

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    В Одесі відбувся турнір з гирьового спорту серед поліцейських

    Участь у змаганнях взяли сімнадцять команд правоохоронців з Головного управління та територіальних підрозділів Одеського регіону

    До складу кожної з команд у п’яти вагових категоріях входило по п’ять спортсменів, які змагалися у піднятті гирі вагою 24 кг. Поліцейські виконували поштовх гирі обома руками та кожною рукою почергово. Переможці визначались як в особистому, так і в командному заліках. 

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеські області, повідомляє «Главком».

    За результатами змагань першість виборола команда батальйону поліції особливого призначення, почесне друге місце посіли спортсмени з Подільського відділу поліції, а третє - команда Балтського відділу поліції.

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    В Одесі відбувся турнір з гирьового спорту серед поліцейських
    В Одесі відбувся турнір з гирьового спорту серед поліцейських
    В Одесі відбувся турнір з гирьового спорту серед поліцейських
    В Одесі відбувся турнір з гирьового спорту серед поліцейських
    В Одесі відбувся турнір з гирьового спорту серед поліцейських

    Пам’ятними медалями і грамотами переможців та призерів турніру нагородив заступник начальника ГУНП в Одеській області Сергій Махотін.

    «Ми радіємо, що в лавах поліції служать люди, для яких спорт є невід’ємною складовою життя. Адже участь у сьогоднішніх змаганнях взяли поліцейські, які постійно працюють над собою та самовдосконалюються», - звернувся він до учасників турніру.


    Команда-переможниця візьме участь у всеукраїнських змаганнях за першість Національної поліції у гирьовому спорті.

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