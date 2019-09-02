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    Смертельна ДТП на Позняках: Daewoo на великій швидкості влетів у Volkswagen (відео)

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    Удар був настільки сильним, що Tiguan розвернуло і відкинуло на тротуар - Смертельна ДТП на Позняках: Daewoo на великій швидкості влетів у Volkswagen (відео)
    Удар був настільки сильним, що Tiguan розвернуло і відкинуло на тротуар
    Фото: скріншот відео

    Від зіткнення чоловік за кермом Lanos загинув на місці

    У неділю, 1 вересня, на вулиці Ревуцького, 7 у Дарницькому районі Києва сталася смертельна аварія. Водій автомобіля Daewoo Lanos на великій швидкості влетів у припаркований позашляховик Volkswagen Tiguan.

    ДТП сталася близько 12:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліцейських, водій Daewoo на великій швидкості рухався по вулиці Ревуцького в сторону вулиці Здолбунівської. На одній з ділянок дороги Lanos несподівано зачепив колесом брівку. Від цього машину занесло і вона врізалася у припаркований позашляховик Volkswagen Tiguan.

    Удар був настільки сильним, що Tiguan розвернуло і відкинуло на тротуар, а водій Daewoo загинув на місці.

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    У момент зіткнення дорога була практично вільною. Кров загиблого водія відправлять на перевірку рівня вмісту алкоголю.

    На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

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