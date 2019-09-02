Смертельна ДТП на Позняках: Daewoo на великій швидкості влетів у Volkswagen (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Удар був настільки сильним, що Tiguan розвернуло і відкинуло на тротуар Фото: скріншот відео

Від зіткнення чоловік за кермом Lanos загинув на місці

У неділю, 1 вересня, на вулиці Ревуцького, 7 у Дарницькому районі Києва сталася смертельна аварія. Водій автомобіля Daewoo Lanos на великій швидкості влетів у припаркований позашляховик Volkswagen Tiguan.

ДТП сталася близько 12:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, водій Daewoo на великій швидкості рухався по вулиці Ревуцького в сторону вулиці Здолбунівської. На одній з ділянок дороги Lanos несподівано зачепив колесом брівку. Від цього машину занесло і вона врізалася у припаркований позашляховик Volkswagen Tiguan.

Удар був настільки сильним, що Tiguan розвернуло і відкинуло на тротуар, а водій Daewoo загинув на місці.

У момент зіткнення дорога була практично вільною. Кров загиблого водія відправлять на перевірку рівня вмісту алкоголю.

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.