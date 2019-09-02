Вінницькі поліцейські запросили дітей на екскурсію до зоопарку та прогулянку катером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці провели акцію з нагоди початку нового навчального року

Працівники Ювенальної превенції обласного главку та Лівобережного відділення поліції святкували 1 Вересня разом з дітьми Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Аби створити школярам святковий настрій та подарувати незабутні враження про перший день нового навчального року, поліцейські запросили дітей у зоопарк та водну прогулянку на катері по річці Південний Буг.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Під час екскурсії школярі побачили різноманітних тварин, серед яких вовки, лами, ведмеді, верблюди, та інші. Діти мали змогу погодувати тварин та дізнатися цікаву інформацію про їх життя. Крім гарного настрою, вихованці центру соціально-психологічної реабілітації отримали багато цікавих вражень, адже дехто з них у зоопарк потрапив вперше.

Продовжилось свято Першого дзвоника на катері під час прогулянки річкою Південний Буг. Діти мали змогу помилуватися краєвидами Вінниці, поспілкуватися з поліцейськими на різні теми та отримати відповіді на хвилюючі їх питання.





Повертаючись додому, діти ділилися один з одним своїми яскравими враженнями про проведений день.