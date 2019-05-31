Одеські п’ятірнята отримали подарунки до Дня захисту дітей
Віце-мер Світлана Бедрега привітала сім'ю одеських п’ятірнят з Днем захисту дітей та вручила подарунки
Напередодні Міжнародного дня захисту дітей віце-мер Світлана Бедрега і директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська відвідали сім'ю відомих одеських п’ятірнят.
Гості привезли подарунки для Дениса, Владислава, Давида, Олександри, Дарини та їхньої старшої сестрички Аліси.
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«Ця унікальна сім'я постійно знаходиться в полі уваги міської влади, отримує підтримку і допомогу, щоб діти росли і розвивалися в комфортних умовах», - зазначила Світлана Бедрега.