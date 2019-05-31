В Одесі відбудуться велогонки. Міський транспорт частково змінить маршрути



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Велогонки «Тур де Рібас» і «Одеса Гран-Прі» відбудуться у місті в неділю

У зв'язку з проведенням міжнародних велосипедних гонок «Тур де Рібас» та «Одеса Гран-Прі», з метою забезпечення безперебійного перевезення пасажирів, які користуються послугами міського громадського транспорту в м. Одесі,

з 08:30 до 12:30 2 червня 2019 року /або до завершення заходу/ відбудуться тимчасові зміни в схемах руху громадського транспорту.

Роботу тролейбусних маршрутів №№ 1, 3, 5, 8, 14 буде призупинено.

Тролейбусні маршрути працюватимуть:

№ 9 - за маршрутом «вул. Інглезі – Залізничний вокзал».

№ 7 - за маршрутом «вул. Архітекторська - Залізничний вокзал».

№ 10 - за маршрутом «вул. Інглезі - Залізничний вокзал».

Автобусний маршрут № 121:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Катерининської на вул. Успенську на вул. Преображенську і далі за маршрутом,

у напрямку руху до торгівельного центру «Метро» (просп. Небесної Сотні) - від вул. Преображенської, на вул. Успенську, на вул. Катерининську і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 198:

у напрямку руху до вул. Нежданової - від Привокзальної площі на вул. Пантелеймонівську, вул. Мечникова, вул. Богдана Хмельницького, вул. М’ясоєдівську, вул. Разумовську і далі за маршрутом,

у напрямку руху до Аркадії - від вул. Мечникова на вул. Пантелеймонівську і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 127:

у напрямку руху до вул. Пастера - від вул. Катерининської на вул. Успенську, на вул. Тираспольську, вул. Старопортофранківську і далі за маршрутом,

у напрямку руху до Меморіалу 411 батареї - від вул. Старопортофранківської на вул. Тираспольську, вул. Успенську, вул. Катерининську, вул. Пантелеймонівську і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 137:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Канатної на вул. Успенську, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську і далі за маршрутом,

у напрямку руху до вул. Інглезі - від вул. Буніна на вул. Катерининську, вул. Успенську, вул. Канатну і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 146:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Канатної на вул. Успенську, вул. Катерининську, вул. Жуковського, вул. Преображенську і далі за маршрутом,

у напрямку руху до торгівельного центру «Метро» (просп. Небесної Сотні) - від вул. Преображенської на вул. Буніна, вул. Катерининську, вул. Успенську, вул. Канатну і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 168:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Степової на вул. Прохоровську, Прохоровський сквер, вул. Мечникова, вул. Старопортофранківську і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 185:

у напрямку руху до Меморіалу 411 батареї - від вул. Катерининської на вул. Успенську, вул. Канатну і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут №№ 128, 201, 202:

у напрямку руху до Залізничного вокзалу - від вул. Богдана Хмельницького на вул. Мечникова, вул. Пантелеймонівську, вул. Водопровідну і далі за маршрутами,

у напрямку руху до Тираспольське шосе - від Привокзальної площі на вул. Пантелеймонівську, вул. Мечникова, вул. Богдана Хмельницького і далі за маршрутами.

Автобусний маршрут № 208:

у напрямку руху до вул. Боровського - від Привокзальної площі на вул. Пантелеймонівську, вул. Водопровідну, пров. Високий, вул. Мечникова, вул. М’ясоєдівську, вул. Разумовську і далі за маршрутом,

у напрямку руху до Технікуму нафти та газу - від вул. Разумовської на вул. М’ясоєдівську, пров. Високий, вул. Водопровідну, Старосінну площу, Одеса-головна, Італійський бульвар, вул. Середньофонтанську і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 210:

у напрямку руху до Пересипських мостів – від Італійського бульвару на вул. Канатну, вул. Успенську, вул. Осипова, вул. Польську і далі за маршрутом,

у напрямку руху до ж/м Ульяновського - від вул. Польської на вул. Осипова, вул. Успенську, вул. Канатну, вул. Сегедську і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 203:

у напрямку руху до Цементного заводу - від Лідерсовського бульвару на вул. Успенську, вул. Катерининську, вул. Жуковського і далі за маршрутом,

у напрямку руху до парку ім. Т.Г. Шевченка - від вул. Преображенської на вул. Успенську, вул. Леонтовича і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 214:

у напрямку руху до вул. Нежданової - від вул. Пантелеймонівської на вул. Мечникова, вул. Богдана Хмельницького, вул. М’ясоєдівську, вул. Прохоровську, Прохоровський сквер, вул. Мечникова, вул. Старопортофранківську і далі за маршрутом,

у напрямку руху до Св.-Іверського монастиря - від вул. Старопортофранківської на вул. Мечникова, вул. Пантелеймонівську і далі за маршрутом.

Автобусні маршрути №№ 120, 190:

у напрямку руху до Пересипських мостів – від Італійського бульвару на вул. Лейтенанта Шмідта, вул. М. Арнаутську, вул. Осипова і далі за маршрутами,

у напрямку руху до Італійського бульвару - від вул. Осипова на вул. Успенську, вул. Леонтовича, вул. В. Арнаутську, вул. Осипова і далі за маршрутами.

Автобусний маршрут №№ 110:

у напрямку руху до Італійського бульвару - від вул. Гімназичної на Італійський бульвар (кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 120, 190);

у напрямку руху до Пересипських мостів – від Італійського бульвару на вул. Лейтенанта Шмідта, вул. М. Арнаутську, вул. Осипова і далі за маршрутами.

Автобусні маршрути №№ 148, 150:

у напрямку руху до Олександровського просп. – від Привокзальної площі на вул. Пантелеймонівську, вул. Катерининську, вул. Жуковського і далі за маршрутами,

у напрямку руху до Залізничного вокзалу - від вул. Буніна на вул. Катерининську, Пантелеймонівську, вул.Водопровідну, Італійський бульвар і далі за маршрутами.

Автобусний маршрут № 145:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від Привокзальної площі на вул. Пантелеймонівську, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську і далі за маршрутом,

у напрямку руху до Залізничного вокзалу - від вул. Буніна на вул. Катерининську, вул. Пантелеймонівську, вул. Водопровідну, Італійський бульвар і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 221:

у напрямку руху до Нового ринку - від Привокзальної площі на вул. Пантелеймонівську, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську і далі за маршрутом,

у напрямку руху до Залізничного вокзалу - від вул. Буніна на вул. Катерининську, Пантелеймонівську, вул. Водопровідну, Італійський бульвар і далі за маршрутом.

Автобусні маршрути №№ 124, 175:

у напрямку руху до Тираспольської площі – від Привокзальної площі на Пантелеймонівську, вул. Катерининську, вул. Жуковського і далі за маршрутами,

у напрямку руху до Залізничного вокзалу - від вул. Буніна на вул. Катерининську, Пантелеймонівську, вул. Водопровідну, Італійський бульвар і далі за маршрутами.

Автобусний маршрут № 233:

у напрямку руху до Тираспольського шосе «Два стовпа» - від Лідерсовського бульвару на вул. Успенську, вул. Тираспольську, вул. Мечникова, вул. Богдана Хмельницького і далі за маршрутом,

у напрямку руху до парку ім. Т.Г. Шевченка - від вул. Степової на вул. Прохоровську, Прохоровський сквер, вул. Мечникова, вул. Тираспольську, вул. Успенську, вул. Леонтовича і далі за маршрутом.

Автобусні маршрути №№ 240, 250: