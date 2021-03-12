В Одесі відкрили сучасну муніципальну лабораторію

Устаткування і тест-системи, які поставлені в лабораторію, застосовуються в провідних світових центрах

В Одесі, на базі міської клінічної інфекційної лікарні, в тісній співпраці з представниками британської компанії Next Level Diagnostics створена сучасна молекулярно-діагностична ПЛР-лабораторія, передає пресслужба мерії.

Устаткування і тест-системи, які поставлені в лабораторію, застосовуються в провідних світових центрах - Інституті Пастера, Кембриджському університеті, а також Національну програму тестування в Великобританії – світового лідера з тестування на коронавірус.

Створення лабораторії обумовлено необхідністю швидкої обробки біологічного матеріалу пацієнтів, що поступили в міські опорні лікарні з підозрою на коронавірус. До теперішнього часу основний обсяг ПЛР-досліджень на коронавірус на некомерційній основі проводив Одеський обласний лабораторний центр, потужності якого при зростанні захворюваності не дозволяли забезпечити необхідну кількість досліджень в найкоротші терміни.

На першому етапі ПЛР-діагностика буде проводитися пацієнтам інфекційної лікарні. В лабораторії використовуються одні з кращих у світі тести для діагностики коронавірусної інфекції виробництва компанії Primer Design, яка є офіційним постачальником Міністерства охорони здоров'я Великобританії.

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