Росіяни масовано атакували Одесу дронами: зафіксовано влучання

Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 28 березня

Інформація щодо постраждалих уточнюється

У ніч на 28 березня російські окупаційні війська масовано атакували Одесу ударними дронами типу «шахед». У місті зафіксовано влучання. Наслідки повідомляє МВА, пише «Главком».

Перші наслідки масованого обстрілу Одеси повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, вже фіксуються руйнування на території житлового сектору та інфраструктури.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також з'явились і кадри атаки, на яких видніються пожежі.

Нагадаємо, уночі 26 березня Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок російської атаки постраждала одна людина.