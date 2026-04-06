Атака на Одесу: кількість жертв зросла

Ростислав Вонс
Через атаку російських військ у місті пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки
На цей час відомо про трьох загиблих та десятьох поранених

Унаслідок нічної ворожої атаки на Одесу загинули троє людей, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Крім того, відомо про десятьох постраждалих. «Дві людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший – у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. Вісім людей перебувають у стані середньої важкості. Серед них дворічна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Всім надається необхідна медична допомога», – написав він.

Наслідки атаки РФ по Одесі
За словами Лисака, у Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

«На місцях працюють оперативні штаби. Залучені всі комунальні служби та спецтехніка. Фахівці приймають заяви від власників пошкодженого житла на отримання допомоги з міського бюджету та за програмою «єВідновлення», – розповів чиновник.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. Повідомляється про зруйновану п'ятиповерхівку – її охопило вогнем, під завалами можуть бути люди. В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи.

До слова,  у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

