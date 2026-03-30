Помер Віллен Новак: що відомо про видатного українського режисера

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Помер Віллен Новак: що відомо про видатного українського режисера
Новак почав кінематографічний шлях ще у 50-х
Творчим домом Новака на довгі десятиліття стала Одеса

У неділю, 29 березня, помер український кінорежисер, актор, народний артист України Віллен Новак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну спілку кінематографістів України.

Спілка кінематографістів про смерть Новака

«Віллена Захаровича Новака – одного з останніх класиків великої Одеської кіностудії, нашого колеги, а для багатьох – вчителя – не стало... Народний артист України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, член Національної спілки кінематографістів України, режисер, сценарист, актор – Віллен Новак був уособленням цілої епохи», – йдеться у повідомленні.

Національна спілка кінематографістів України повідомила про смерть Новака
Національна спілка кінематографістів України повідомила про смерть Новака
Зазначається, що Новак почав кінематографічний шлях ще у 50-х роках на легендарній кіностудії імені Олександра Довженка, він пройшов усі сходинки професії. Його творчим домом на довгі десятиліття стала Одеса.

«Фільми Віллена Захаровича не раз отримували нагороди на міжнародних фестивалях. І навіть у поважному віці він продовжував творити, подарувавши нам у 2021 році знакову картину «Чому я живий», яка була визнана найкращою на Europe Film Festival в Великобританії та міжнародному кінофестивалі Future of Film Awards і яка стала своєрідним творчим заповітом режисера», – додала спілка.

Біографія Новака

Новак закінчив Київський кінотехнікум (1956) і Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого (1971, майстерня Войтецького). Працював інспектором кінопрокату. З 1971 року працював режисером Одеської кіностудії художніх фільмів. У пострадянський час працював також на інших студіях.

Роботи удостоєні нагород та премій ряду вітчизняних і зарубіжних кінофестивалів. Був членом Національної спілки кінематографістів України.

Фільми Новака не раз отримували нагороди на міжнародних фестивалях
Фільми Новака не раз отримували нагороди на міжнародних фестивалях
Фільмографія

  • «Ринг».
  • «Червоні дипкур'єри».
  • «Камертон».
  • «Вторгнення».
  • «Третій вимір».
  • «Дві версії одного зіткнення».
  • «В Криму не завжди літо».
  • «Гу-га».
  • «Дике кохання».
  • «Принцеса на бобах».
  • «Зупинка на вимогу».
  • «Особисте життя офіційних людей».
  • «Стріляй, негайно!».
  • «Чому я живий» та ін.

Відзнаки

  • Орден «За заслуги» III ст. (2004);
  • Відзнака президента України – ювілейна медаль «20 років незалежності України» (2016).

