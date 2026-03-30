Помер Віллен Новак: що відомо про видатного українського режисера

Творчим домом Новака на довгі десятиліття стала Одеса

У неділю, 29 березня, помер український кінорежисер, актор, народний артист України Віллен Новак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну спілку кінематографістів України.

Спілка кінематографістів про смерть Новака

«Віллена Захаровича Новака – одного з останніх класиків великої Одеської кіностудії, нашого колеги, а для багатьох – вчителя – не стало... Народний артист України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, член Національної спілки кінематографістів України, режисер, сценарист, актор – Віллен Новак був уособленням цілої епохи», – йдеться у повідомленні.

Національна спілка кінематографістів України повідомила про смерть Новака фото: obozrevatel

Зазначається, що Новак почав кінематографічний шлях ще у 50-х роках на легендарній кіностудії імені Олександра Довженка, він пройшов усі сходинки професії. Його творчим домом на довгі десятиліття стала Одеса.

«Фільми Віллена Захаровича не раз отримували нагороди на міжнародних фестивалях. І навіть у поважному віці він продовжував творити, подарувавши нам у 2021 році знакову картину «Чому я живий», яка була визнана найкращою на Europe Film Festival в Великобританії та міжнародному кінофестивалі Future of Film Awards і яка стала своєрідним творчим заповітом режисера», – додала спілка.

Біографія Новака

Новак закінчив Київський кінотехнікум (1956) і Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого (1971, майстерня Войтецького). Працював інспектором кінопрокату. З 1971 року працював режисером Одеської кіностудії художніх фільмів. У пострадянський час працював також на інших студіях.

Роботи удостоєні нагород та премій ряду вітчизняних і зарубіжних кінофестивалів. Був членом Національної спілки кінематографістів України.

Фільми Новака не раз отримували нагороди на міжнародних фестивалях фото: usfa.gov.ua

Фільмографія

«Ринг».

«Червоні дипкур'єри».

«Камертон».

«Вторгнення».

«Третій вимір».

«Дві версії одного зіткнення».

«В Криму не завжди літо».

«Гу-га».

«Дике кохання».

«Принцеса на бобах».

«Зупинка на вимогу».

«Особисте життя офіційних людей».

«Стріляй, негайно!».

«Чому я живий» та ін.

Відзнаки