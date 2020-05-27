В Одесі відновлять роботу установи фізкультури і спорту



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З 1 червня в Одесі запрацюють установи фізкультури і спорту, фітнес-центри і спортзали з дотриманням санітарних норм

Відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міської ради від 22.05.2020 року №22 управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради видано Наказ №32-ктим.п від 25.05.2020 р. «Про поновлення відвідування комунальних позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради», згідно з яким керівникам спортивних організації, що здійснюють свою діяльність на території міста Одеси, рекомендовано:

здійснювати проведення спортивних заходів без глядачів, у яких беруть участь не більше ніж 50 осіб, за умови дотримання санітарно-епідемічних норм (спортивні заходи, у яких беруть участь понад 50 осіб, можуть проводиться за погодженням із Міністерством охорони здоров’я за результатами оцінки епідемічних ризиків) з 22 травня 2020 року;

поновити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб) з 1 червня 2020 року.

Відвідування комунальних позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, для вихованців і працівників закладу (із забороною відвідування для інших осіб, батьків, супроводжуючих) та поновлення навчально-тренувального процесу (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб), за умови дотримання санітарно-епідемічних норм, дозволено з 1 червня 2020 року.

З 25 травня 2020 року:

поновлено фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, змагання, турніри, матчеві зустрічі з видів спорту, загальноміські спортивні заходи серед різних вікових груп, що передбачені Єдиним планом-календарем спортивних змагань та масових заходів міста Одеси на 2020 рік, очікувана кількість учасників яких не перевищує 50 осіб, без глядачів, за умови дотримання санітарно-епідемічних норм (спортивні заходи, у яких беруть участь понад 50 осіб, можуть проводиться за погодженням із Міністерством охорони здоров’я за результатами оцінки епідемічних ризиків);

на базі відкритих спортивних споруд (майданчиків) дозволено проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів, індивідуальних тренувальних занять спортсменів (біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю).

Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 18.05.2020 р. № 32 управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради розроблено Памятку із рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах фізичної культури та спорту (комунальних позашкільних навчальних закладах «СДЮСШОР, КДЮСШ, ДЮСШ», підпорядкованих управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради).

Навчально-тренувальні заняття здійснюються з урахуванням цих тимчасових рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладненню епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID -19).

Працівники закладу повинні бути одягнуті в медичну маску або респіратор без клапану та одноразові рукавички (ЗІЗ).

Вимоги:

температурний скринінг проводиться усім відвідувачам перед початком навчально-тренувального процесу (при t 37.2°С відвідування занять забороняється);

розміщення дезінфектора та паперових рушників на вході;

дезінфекція поверхонь кожні 2 години;

вологе прибирання з дезінфектором у кінці занять;

регулярне провітрювання приміщення;

централізований збір використаних ЗІЗ у спеціалізовані контейнери;

тимчасове відсторонення осіб з групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують імунітет);

миття рук і обробка дезінфектором кожні 2 години;

мати п’ятиденний запас ЗІЗ;

рідке мило та паперові рушники в санвузлах;

групові заняття до 10 осіб з розрахунку 10 кв. м на одну особу;

для групових/командних занять, а також індивідуальних занять - 5 кв. м (не більше 10 осіб у групі);

обмеження одночасного використання роздягалень та душових кабін на рівні не більше 50% (не допускати потенційного скупчення в роздягальнях та душових).

На період карантину забороняється:

використання багаторазових рушників;

функціонування басейнів;

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

тренажери для кардіозанять, що передбачають тривалий цикл використання однією особою, повинні бути розміщені з інтервалом не менше 2,5 м один від одного;

проведення групових занять понад 10 осіб.

Адміністрація закладу повинна провести навчання серед працівників щодо правил використання ЗІЗ, їх утилізації та забезпечити контроль над дотриманням цих правил, а також інформувати щодо встановлених обмежень та умов обслуговування при вході до закладу всіх відвідувачів.

Утримуватися від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань. Самоізоляція у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.