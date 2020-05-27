  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі відновлять роботу установи фізкультури і спорту

    • Розсилка
    В Одесі відновлять роботу установи фізкультури і спорту

    З 1 червня в Одесі запрацюють установи фізкультури і спорту, фітнес-центри і спортзали з дотриманням санітарних норм

    Відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міської ради від 22.05.2020 року №22 управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради видано Наказ №32-ктим.п від 25.05.2020 р. «Про поновлення відвідування комунальних позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради», згідно з яким керівникам спортивних організації, що здійснюють свою діяльність на території міста Одеси, рекомендовано:

    • здійснювати проведення спортивних заходів без глядачів, у яких беруть участь не більше ніж 50 осіб, за умови дотримання санітарно-епідемічних норм (спортивні заходи, у яких беруть участь понад 50 осіб, можуть проводиться за погодженням із Міністерством охорони здоров’я за результатами оцінки епідемічних ризиків) з 22 травня 2020 року;
    • поновити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб) з 1 червня 2020 року.

    Відвідування комунальних позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, для вихованців і працівників закладу (із забороною відвідування для інших осіб, батьків, супроводжуючих) та поновлення навчально-тренувального процесу (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб), за умови дотримання санітарно-епідемічних норм, дозволено з 1 червня 2020 року.

    З 25 травня 2020 року:

    • поновлено фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, змагання, турніри, матчеві зустрічі з видів спорту, загальноміські спортивні заходи серед різних вікових груп, що передбачені Єдиним планом-календарем спортивних змагань та масових заходів міста Одеси на 2020 рік, очікувана кількість учасників яких не перевищує 50 осіб, без глядачів, за умови дотримання санітарно-епідемічних норм (спортивні заходи, у яких беруть участь понад 50 осіб, можуть проводиться за погодженням із Міністерством охорони здоров’я за результатами оцінки епідемічних ризиків);
    • на базі відкритих спортивних споруд (майданчиків) дозволено проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів, індивідуальних тренувальних занять спортсменів (біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю).

    Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 18.05.2020 р. № 32 управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради розроблено Памятку із рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах фізичної культури та спорту (комунальних позашкільних навчальних закладах «СДЮСШОР, КДЮСШ, ДЮСШ», підпорядкованих управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради).

    Навчально-тренувальні заняття здійснюються з урахуванням цих тимчасових рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладненню епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID -19).

    Працівники закладу повинні бути одягнуті в медичну маску або респіратор без клапану та одноразові рукавички (ЗІЗ).

    Вимоги:

    • температурний скринінг проводиться усім відвідувачам перед початком навчально-тренувального процесу (при t 37.2°С відвідування занять забороняється);
    • розміщення дезінфектора та паперових рушників на вході;
    • дезінфекція поверхонь кожні 2 години;
    • вологе прибирання з дезінфектором у кінці занять;
    • регулярне провітрювання приміщення;
    • централізований збір використаних ЗІЗ у спеціалізовані контейнери;
    • тимчасове відсторонення осіб з групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують імунітет);
    • миття рук і обробка дезінфектором кожні 2 години;
    • мати п’ятиденний запас ЗІЗ;
    • рідке мило та паперові рушники в санвузлах;
    • групові заняття до 10 осіб з розрахунку 10 кв. м на одну особу; 
    • для групових/командних занять, а також індивідуальних занять - 5 кв. м (не більше 10 осіб у групі); 
    • обмеження одночасного використання роздягалень та душових кабін на рівні не більше 50% (не допускати потенційного скупчення в роздягальнях та душових).

    На період карантину забороняється: 

    • використання багаторазових рушників;
    • функціонування басейнів;
    • одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;
    • тренажери для кардіозанять, що передбачають тривалий цикл використання однією особою, повинні бути розміщені з інтервалом не менше 2,5 м один від одного; 
    • проведення групових занять понад 10 осіб.

    Адміністрація закладу повинна провести навчання серед працівників щодо правил використання ЗІЗ, їх утилізації та забезпечити контроль над дотриманням цих правил, а також інформувати щодо встановлених обмежень та умов обслуговування при вході до закладу всіх відвідувачів.

    Утримуватися від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань. Самоізоляція у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань. 

    Одеса навчання хвороби карантин імунітет коронавірус дезінфекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ