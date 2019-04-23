В Одесі відзначено зниження захворюваності на кір



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Інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби і санітарно-епідеміологічної обстановки в Одесі

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі знаходиться нижче за епідпоріг і відповідає сезонному рівню для цієї пори року.

Минулого тижня на ГРВІ та грип захворіли 4336 одеситів, з яких 74,7% склали діти у віці до 17-ти років. Захворюваність на грип та ГРВІ серед дорослого населення знизилася на 3,9%, порівняно з попереднім тижнем.

Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня склала 165 випадків, що на 3 особи менше, ніж попереднього тижня. Основну кількість захворілих складають діти - 73%, більшість у віці 1-4-х років.

Захворюваність на кір в Одесі минулого тижня знизилася майже вдвічі, порівняно з попереднім тижнем. На кір за тиждень захворіли 24 одесити - 12 дітей і 12 дорослих. Рівень захворюваності на кір в Одесі залишається високою.

За даними звітних форм лікувально-профілактичних закладів, з початку нинішнього року в Одесі зареєстровані 526 випадків захворювання на кір, з них 217 - у дітей до 17-ти років. З усіх хворих 92% не мали жодного щеплення від кору.

Вакцини КПК виробництва Бельгії і США проти кору, паротиту та краснухи є у всіх дитячих міських поліклініках Одеси. Також у Центрах первинної медико-санітарної допомоги є вакцина КПК «M-M-R» (США) для вакцинації контактних по кору дорослих.

Одеські медики настійно рекомендують усім батькам, чиї діти не щеплені від кору, вакцинувати їх від цього небезпечного інфекційного захворювання, яке викликає http://omr.gov.ua/ru/news/114324/ важкі ускладнення. Вакцинація від кору в Україні проводиться у 12 місяців і 6 років. Діти повинні бути вакциновані за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем, тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 28 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 12 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.