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    Новини

    В Одесі відзначили міжнародний День моржа

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    В Одесі відзначили міжнародний День моржа

    Напередодні свята воду на Ланжероні перевірили

    На Ланжероні загартовані одесити відзначили міжнародний День моржа.

    У цьому році любителі купання в крижаній воді підійшли до організації акції серйозно, адже недавно в Одесі затонув танкер, який викинув в море нафтопродукти.

    Напередодні свята воду на Ланжероні перевірили. Переконавшись, що туди забруднення не добралася, моржі приступили до водних процедур.

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    В Одесі відзначили міжнародний День моржа
    В Одесі відзначили міжнародний День моржа
    В Одесі відзначили міжнародний День моржа
    В Одесі відзначили міжнародний День моржа
    В Одесі відзначили міжнародний День моржа
    В Одесі відзначили міжнародний День моржа
    В Одесі відзначили міжнародний День моржа
    В Одесі відзначили міжнародний День моржа
    В Одесі відзначили міжнародний День моржа
    В Одесі відзначили міжнародний День моржа

    Крім розминки і запливу, учасники свята традиційно влаштували костюмовану виставу, в рамках якої Нептун зі своєю свитою вручав грамоти новачкам.

    Сам затонулий танкер «Делфі», який вже встиг стати справжньою зіркою інтернету, фігурував і в акції моржів.

    Вони спеціально прийшли на пляж Дельфін, щоб на його тлі разом прокричати: «За чисте море!».

    Чорне море одесити
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