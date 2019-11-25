В Одесі відзначили міжнародний День моржа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напередодні свята воду на Ланжероні перевірили

На Ланжероні загартовані одесити відзначили міжнародний День моржа.

У цьому році любителі купання в крижаній воді підійшли до організації акції серйозно, адже недавно в Одесі затонув танкер, який викинув в море нафтопродукти.

Напередодні свята воду на Ланжероні перевірили. Переконавшись, що туди забруднення не добралася, моржі приступили до водних процедур.

Крім розминки і запливу, учасники свята традиційно влаштували костюмовану виставу, в рамках якої Нептун зі своєю свитою вручав грамоти новачкам.

Сам затонулий танкер «Делфі», який вже встиг стати справжньою зіркою інтернету, фігурував і в акції моржів.

Вони спеціально прийшли на пляж Дельфін, щоб на його тлі разом прокричати: «За чисте море!».