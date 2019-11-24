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    Малозабезпеченим громадянам Одеси надається допомога на оплату послуг ЖКГ

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    Малозабезпеченим громадянам Одеси надається допомога на оплату послуг ЖКГ

    За рішенням спеціальної комісії призначена адресна державна підтримка на оплату житлово-комунальних послуг

    22 листопада 2019 року відбулося 22-е засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомог, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, на якому були розглянуті звернення громадян міста Одеси.

    Про це інформує пресслужба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    Комісією було прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 54 громадянам Одеси на загальну суму 317 390 грн, 4 громадянам надано рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

    Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги надається громадянам міста Одеси в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що мер Одеси Геннадій Труханов потрапив до лікарні і його прооперували.

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