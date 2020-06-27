  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі з’явилася перша добровільна пожежна команда

    • Розсилка
    Одеським рятувальникам стала допомагати команда з 12 пожежників-добровольців - В Одесі з’явилася перша добровільна пожежна команда
    Одеським рятувальникам стала допомагати команда з 12 пожежників-добровольців
    Фото Pushkinska.net

    Добровільні пожежні самостійно можуть впоратися з невеликими вогнищами загоряння. Коли потрібно підвести воду, або потрібно більше людей, або техніка, яка є у ДСНС, вони звертаються за допомогою

    Одеським рятувальникам стала допомагати команда з 12 пожежників-добровольців. Це 4 варти, в кожну з яких заступає по 3 людини – 1 водій та 2 бійця, повідомляє Pushkinska.net.

    Як зазначається, «це перша така команда в країні, яка працює без оплати, у свій вільний час».

    У добровільних пожежних підписаний договір з ДСНС. Вони працюють на основі інструкції про взаємодію, де чітко прописано, як і що робити, і на підставі тих самих нормативних баз, що є у ДСНС.

    Добровільні пожежні самостійно можуть впоратися з невеликими вогнищами загоряння. Коли потрібно підвести воду, або потрібно більше людей, або техніка, яка є у ДСНС, вони звертаються за допомогою. Для цього у них є радіозв’язок безпосередньо зі службою.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    В Одесі з’явилася перша добровільна пожежна команда
    В Одесі з’явилася перша добровільна пожежна команда
    В Одесі з’явилася перша добровільна пожежна команда
    В Одесі з’явилася перша добровільна пожежна команда
    В Одесі з’явилася перша добровільна пожежна команда
    В Одесі з’явилася перша добровільна пожежна команда
    В Одесі з’явилася перша добровільна пожежна команда
    В Одесі з’явилася перша добровільна пожежна команда
    Фото Pushkinska.net

    «Щойно приїжджають співробітники ДСНС, ми відразу переходимо під їх командування», – зазначають добровольці.

    Пожежні їздять на Volkswagen Т5, який вони допрацювали за власними кресленнями, щоб зробити універсальним для аварійно-рятувальних робіт. Їм потрібно ще три таких авто – для кожного з патрулів.

    Ідея з добровільною пожежною командою, за словами патрульних, прийшла їм після масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій, 25, де 4 грудня 2019 року загинуло 16 людей.

    Нагадаємо, у Вінниці відбудеться онлайн-лекція про історію пожежної охорони міста.

    Читайте також:
    Зеленський підписав указ про боротьбу з пожежами

     

    ДСНС Одеса добровольці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ