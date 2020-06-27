В Одесі з’явилася перша добровільна пожежна команда



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Одеським рятувальникам стала допомагати команда з 12 пожежників-добровольців Фото Pushkinska.net

Добровільні пожежні самостійно можуть впоратися з невеликими вогнищами загоряння. Коли потрібно підвести воду, або потрібно більше людей, або техніка, яка є у ДСНС, вони звертаються за допомогою

Одеським рятувальникам стала допомагати команда з 12 пожежників-добровольців. Це 4 варти, в кожну з яких заступає по 3 людини – 1 водій та 2 бійця, повідомляє Pushkinska.net.

Як зазначається, «це перша така команда в країні, яка працює без оплати, у свій вільний час».

У добровільних пожежних підписаний договір з ДСНС. Вони працюють на основі інструкції про взаємодію, де чітко прописано, як і що робити, і на підставі тих самих нормативних баз, що є у ДСНС.

Добровільні пожежні самостійно можуть впоратися з невеликими вогнищами загоряння. Коли потрібно підвести воду, або потрібно більше людей, або техніка, яка є у ДСНС, вони звертаються за допомогою. Для цього у них є радіозв’язок безпосередньо зі службою.

«Щойно приїжджають співробітники ДСНС, ми відразу переходимо під їх командування», – зазначають добровольці.

Пожежні їздять на Volkswagen Т5, який вони допрацювали за власними кресленнями, щоб зробити універсальним для аварійно-рятувальних робіт. Їм потрібно ще три таких авто – для кожного з патрулів.

Ідея з добровільною пожежною командою, за словами патрульних, прийшла їм після масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій, 25, де 4 грудня 2019 року загинуло 16 людей.

Нагадаємо, у Вінниці відбудеться онлайн-лекція про історію пожежної охорони міста.

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