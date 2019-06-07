В Одесі затримали квартиранта, який позбавив життя власницю оселі



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Зловмисник сам подзвонив у поліцію, але не для того, щоб зізнатися у скоєному

Бажаючи уникнути покарання та заплутати слідство чоловік розповів свою версію події. Він повідомив, що сьогодні вранці виявив жінку вбитою. Правоохоронці, які прибули за вказаною адресою, виявили в ліжку тіло скривавленої господині квартири з множинними ножовими пораненнями.

Квартирант – 44-річний уродженець Рівненщини, - довго намагався ввести слідчих в оману, але під тиском неспростовних доказів, які були зібрані на місці злочину, - зізнався у скоєному.

«Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєнні вбивства за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, - розповідає т.в.о. начальника Малиновського відділу поліції в м. Одесі Віктор Герасименко. - Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Триває досудове слідство.