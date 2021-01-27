В Одесі затримано 42-річного жителя Білгорода-Дністровського за квартирну крадіжку
Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років
Зловмисник за допомогою відмичок проник до чужої оселі у Малиновському районі, в якій проводились ремонтні роботи, та викрав звідти електроінструменти вартістю понад десяти тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Як зазначається, у ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці чоловіка викрили, а в його помешканні виявили речові докази.
«За вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. На час проведення досудового розслідування його помістили під варту. Зараз поліцейські перевіряють раніше судимого чоловіка на причетність до інших злочинів, скоєних у місті, та встановлюють місце знаходження викраденого ним майна, яке він встиг продати. За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років», – повідомив начальник відділу кримінальної поліції територіального відділу поліції Олександр Давиденко.
Нагадаємо, що під Одесою спіймали двох серійних квартирних злодіїв.