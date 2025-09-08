Головна Країна Кримінал
Львів'янин забув люльку з немовлям на даху авто та поїхав: яке покарання загрожує

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

47-річний львів’янин поїхав із люлькою на даху
фото: Нацполіція

Чоловік не згадав про люльку навіть тоді, коли вона впала з даху

У Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух, так люлька впала на узбіччя, внаслідок чого дитина отримала тілесні ушкодження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Як встановили оперативники, 47-річний львів’янин поставив люльку зі своїм малолітнім сином, якому ще не виповнилось півтора місяця, на дах автомобіля Volkswagen Passat та, забувши про це, розпочав рух.

Люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги, проте водій не помітив цього та поїхав далі.

Небайдужі перехожі, які стали очевидцями події, викликали на місце карету швидкої медичної допомоги та повідомили на оперативну лінію 102.Поліцейські оперативно встановили особу батька-водія. Лікарі діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.

«Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до двох років», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

До слова, у Львові інструктора автошколи патрульні оштрафували за непристебнутий ремінь. 

На вулиці Стрийській у Львові патрульні зупинили навчальний автомобіль, інструктор якого перебував за кермом непристебнутим. Попри зауваження поліцейських, чоловік не поспішав виправляти порушення та почав виправдовуватись.

Теги: розслідування водій поліція дитина Львів



