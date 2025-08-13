Головна Країна Події в Україні
Нацполіція проводить понад 150 обшуків у всіх областях України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нацполіція проводить понад 150 обшуків у всіх областях України
Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора
фото: Національна поліція України

Обшуки проходять в учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску

Понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему «Шлях» та виготовлення медичних документів.

Нацполіція проводить понад 150 обшуків у всіх областях України фото 1

За наявними даними, вартість таких «послуг» сягала $25 тис. Правоохоронці зауважили, що заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нацполіція проводить понад 150 обшуків у всіх областях України фото 2

Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

До слова, прикордонники Чопського загону затримали поблизу села Палло Ужгородського району 19 військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Військовослужбовці зафіксували наближення кількох груп невідомих до державної межі за допомогою камер відеоспостереження. Їхнє подальше пересування відстежували безпілотником.

Також прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані

Теги: Національна поліція України обшук ухилянти

