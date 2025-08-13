Нацполіція проводить понад 150 обшуків у всіх областях України

Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора

Обшуки проходять в учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску

Понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему «Шлях» та виготовлення медичних документів.

За наявними даними, вартість таких «послуг» сягала $25 тис. Правоохоронці зауважили, що заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

До слова, прикордонники Чопського загону затримали поблизу села Палло Ужгородського району 19 військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Військовослужбовці зафіксували наближення кількох груп невідомих до державної межі за допомогою камер відеоспостереження. Їхнє подальше пересування відстежували безпілотником.

Також прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані.