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    В Одесі зібрали гігантський трамвай

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    Гігантський трамвай дуже важливий в умовах карантину - В Одесі зібрали гігантський трамвай
    Гігантський трамвай дуже важливий в умовах карантину
    Фото з відкритих джерел

    Новий трамвай розвантажить найвіддаленіший від центру міста район

    В Одесі зібрали третій трамвай-гігант Odissey MAX. Про це у своєму відеозверненні до городян заявив заступник міського голови Одеси Дмитро Жеман.

    За словами Дмитра Жемана, збірку Odissey MAX цього тижня завершено в майстернях комунального підприємства «Одесміськелектротранс».

    Відомо, що найближчим часом він вийде на маршрут №7 – Суворовський район міста, де через проблеми з перевезенням пасажирів також запущено декілька спарених вагонів.

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    В Одесі зібрали гігантський трамвай

    Як наголосив Жеман, в умовах карантину Odissey MAX значно розвантажить цей найвіддаленіший від центру міста район.

    Нагадаємо, що в 2019 році в Одесі було презентовано перший трисекційний трамвай, який зможе перевозити 280 пасажирів одночасно – вагон власної збірки Odissey MAX – найдовший в Україні.

    У вересні минулого року було запущено другий такий 31-метровий ешелон.

    Додамо, що відкрито продаж квитків на спеціальні залізничні рейси 3-5 квітня для пасажирів, яким критично важливо виїхати чи дістатися до «червоних» зон.

    Теги: громадський транспорт Одеса Україна
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