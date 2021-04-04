В Одесі зібрали гігантський трамвай
Новий трамвай розвантажить найвіддаленіший від центру міста район
В Одесі зібрали третій трамвай-гігант Odissey MAX. Про це у своєму відеозверненні до городян заявив заступник міського голови Одеси Дмитро Жеман.
За словами Дмитра Жемана, збірку Odissey MAX цього тижня завершено в майстернях комунального підприємства «Одесміськелектротранс».
Відомо, що найближчим часом він вийде на маршрут №7 – Суворовський район міста, де через проблеми з перевезенням пасажирів також запущено декілька спарених вагонів.
Як наголосив Жеман, в умовах карантину Odissey MAX значно розвантажить цей найвіддаленіший від центру міста район.
Нагадаємо, що в 2019 році в Одесі було презентовано перший трисекційний трамвай, який зможе перевозити 280 пасажирів одночасно – вагон власної збірки Odissey MAX – найдовший в Україні.
У вересні минулого року було запущено другий такий 31-метровий ешелон.
Додамо, що відкрито продаж квитків на спеціальні залізничні рейси 3-5 квітня для пасажирів, яким критично важливо виїхати чи дістатися до «червоних» зон.