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    В Одесі знайшли 100-річну пляшку коньяку

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    На пляшку старовинного коньяку натрапили біля музею під час земляних робіт - В Одесі знайшли 100-річну пляшку коньяку
    На пляшку старовинного коньяку натрапили біля музею під час земляних робіт
    Фото з відкритих джерел

    Вартість старовинної пляшки може коштувати до $ 40 тис

    В Одесі біля музею коньячного заводу знайшли 100-річну пляшку коньяку. Про це повідомив директор музею коньячного заводу «Шустов» Сергій Дяченко, пише УНІАН.

    За словами Дяченка, на пляшку натрапили під час земляних робіт біля будівлі музею.

    Директор музею стверджує, що такий коньяк випускався заводом понад століття, тому така знахідка може коштувати до $40 тис.

    «Думаю, ось $12 тис. до $40 тис., скоро з’ясуємо! Ось таку пляшку з коньяком у відмінному стані знайшли сьогодні робітники біля музею! Цей коньяк випускав завод «Шустов» з 1899 по 1906 рік! Коньяку більше 100 років!», ‒ повідомив Дяченко.

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    До відома, Одеський коньячний завод «Шустов» заснований в 1863 році. Завод має великі площі власних елітних виноградників (приблизно 1 тис. га).

    Теги: історія Одеса завод
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