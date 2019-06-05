В Одесі знизилася захворюваність на кір, морська вода відповідає нормам



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До уваги одеситів: актуальна інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби та стан морської води на міських пляжах

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на кір в Одесі минулого тижня знизилася на 32%, порівняно з попереднім тижнем. Всього за тиждень на кір захворіли 17 одеситів - 6 дітей і 11 дорослих.

Рівень захворюваності на кір в Одесі залишається високим. З початку нинішнього року діагноз «кір» підтверджено у 630 одеситів, з яких 42,7% склали діти. Близько 91% усіх хворих не мали жодного щеплення від кору.

Вакцини КПК виробництва Бельгії і США проти кору, паротиту та краснухи є у всіх дитячих міських поліклініках Одеси. З урахуванням несприятливої епідситуації з кору діти повинні бути вакциновані за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем, тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

Також у Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси є вакцина КПК «M-M-R» (США) для імунопрофілактики контактних по кору дорослих.

Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня склала 156 випадків, з яких 67,1% - діти до 17-ти років.

Захворюваність на грип та ГРВІ в Одесі знаходиться нижче за епідпоріг і відповідає сезонному рівню для цієї пори року.

З метою проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 18 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 11 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.

У зонах рекреації морського водокористування на дев'яти міських пляжах Одеси на санітарно-мікробіологічні показники досліджено 60 проб морської води, на санітарно-хімічні показники - 12 проб. Всі проби відповідають нормативним вимогам.