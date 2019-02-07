В Одесі звільнили водія тролейбуса, який побив пасажира



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Надзвичайна подія у громадському транспорті

Водія тролейбуса, який ввечері, 5 лютого, побив пасажира, звільнили. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор КП «Одесміськелектротранс» Дмитро Жеман.

На відео інциденту, яке опублікували деякі одеські ЗМІ, видно, як водій тролейбуса з якоїсь причини кричить на пасажира, і б'є його. Більш того, в якийсь момент пасажир вибіг з транспорту, а водій побіг за ним, продовжуючи бити і погрожувати вбивством.

Жеман зазначив, що пасажир - бездомний і був в нетверезому стані.

«На жаль, приказка« в сім'ї не без виродка »в даному випадку може бути застосована і до нашого підприємства. Зазначений водій вже сьогодні з ганьбою звільнений з підприємства. Надалі його долею займатимуться органи поліції », - прокоментував він.

Джерело: Пушкинская.net