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    В Одесі звільнили водія тролейбуса, який побив пасажира

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    В Одесі звільнили водія тролейбуса, який побив пасажира

    Надзвичайна подія у громадському транспорті

    Водія тролейбуса, який ввечері, 5 лютого, побив пасажира, звільнили. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор КП «Одесміськелектротранс» Дмитро Жеман.

    На відео інциденту, яке опублікували деякі одеські ЗМІ, видно, як водій тролейбуса з якоїсь причини кричить на пасажира, і б'є його. Більш того, в якийсь момент пасажир вибіг з транспорту, а водій побіг за ним, продовжуючи бити і погрожувати вбивством.

    Жеман зазначив, що пасажир - бездомний і був в нетверезому стані.

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    «На жаль, приказка« в сім'ї не без виродка »в даному випадку може бути застосована і до нашого підприємства. Зазначений водій вже сьогодні з ганьбою звільнений з підприємства. Надалі його долею займатимуться органи поліції », - прокоментував він.

    Джерело: Пушкинская.net

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