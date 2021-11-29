В одеській школі під час уроків обвалилася стеля (відео)

Шматки штукатурки розсипалися по партах та підлозі

Під час уроків в Одеській спеціалізованій школі №111, що на пл. Молоді, 17, зі стелі на учнів упав шмат штукартурки. Про це повідомляє Telegram-канал «Одесса Info».

Також інформацію підтвердили у пресслужбі Одеської міської ради. За даними мерії, це сталося у кабінеті інформатики.

Школярі перебували у приміщенні, коли стеля раптово обвалилася. Згодом учні почали поширювати відео з місця події.

На відео видно, як частина стелі звалилася просто на голови дітям. Шматки штукатурки розсипалися по партах та підлозі.

Крім того, на ролику чутно, як вчитель питає у дітей, чи все гаразд.

Діти та педагоги не травмувалися. Учнів перевели у інше навчальне приміщення.

Раніше у школі на столичних Позняках обвалилася стеля.

Як повідомлялося, у вересні цього року в Новгород-Сіверському Чернігівської області в школі обвалилася стеля. Від удару розбило парти та стільці.