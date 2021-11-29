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    В одеській школі під час уроків обвалилася стеля (відео)

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    Обвал стелі стався у кабінеті інформатики - В одеській школі під час уроків обвалилася стеля (відео)
    Обвал стелі стався у кабінеті інформатики
    фото скріншот відео

    Шматки штукатурки розсипалися по партах та підлозі

    Під час уроків в Одеській спеціалізованій школі №111, що на пл. Молоді, 17, зі стелі на учнів упав шмат штукартурки. Про це повідомляє Telegram-канал «Одесса Info».

    Також інформацію підтвердили у пресслужбі Одеської міської ради. За даними мерії, це сталося у кабінеті інформатики.

    Школярі перебували у приміщенні, коли стеля раптово обвалилася. Згодом учні почали поширювати відео з місця події.

    На відео видно, як частина стелі звалилася просто на голови дітям. Шматки штукатурки розсипалися по партах та підлозі.

    Крім того, на ролику чутно, як вчитель питає у дітей, чи все гаразд.

    Діти та педагоги не травмувалися. Учнів перевели у інше навчальне приміщення.

    Раніше у школі на столичних Позняках обвалилася стеля.

    Як повідомлялося, у вересні цього року в Новгород-Сіверському Чернігівської області в школі обвалилася стеля. Від удару розбило парти та стільці.

    Теги: діти Одесса вчитель школярі
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    В одеській школі під час уроків обвалилася стеля (відео)