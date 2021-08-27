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    В Одесі на дитину впали скляні двері в дитячій кімнаті ресторану (відео)

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    Адміністрація ресторану звинуватила в інциденті самого малюка - В Одесі на дитину впали скляні двері в дитячій кімнаті ресторану (відео)
    Адміністрація ресторану звинуватила в інциденті самого малюка
    Фото:t.me/our_odessa

    Постраждалому хлопчику викликали «швидку»

    В одному з ресторанів Одеси в дитячій кімнаті на 3-річного хлопчика впали скляні двері. Про це повідомляє Telegram-канал «Новости Одесса».

    Двері на дитину впали раптово. При обваленні скло розсипалося на дрібні уламки. Як розповіла мати постраждалої дитини, її син отримав глибокі порізи на руках і багато дрібних на тілі.

    Гості ресторану швидко вивели своїх дітей з закладу. Постраждалій дитині викликали «швидку».

    Як зазначає мама хлопчика, адміністрація ресторану звинуватила в інциденті самого малюка. Також жінка додала, що на їхній бік стали і медики «швидкої», які прибули на виклик.

    «Швидка» та заклад звинуватили дитину в тому, що сталося. Адміністрація закладу громадського харчування відмовилася оплатити послуги «швидкої» допомоги. Чудо просто, що ніхто не загинув», – йдеться в публікації.

    Нагадаємо, під Києвом зник безвісти 12-річний хлопчик.

    До слова, на Азовському курорті на пляжі маленький хлопчик пив із пляшки пиво в той час, як його батьки захопилися бесідою.

    Теги: діти Одесса
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    В Одесі на дитину впали скляні двері в дитячій кімнаті ресторану (відео)