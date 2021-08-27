В Одесі на дитину впали скляні двері в дитячій кімнаті ресторану (відео)

Постраждалому хлопчику викликали «швидку»

В одному з ресторанів Одеси в дитячій кімнаті на 3-річного хлопчика впали скляні двері. Про це повідомляє Telegram-канал «Новости Одесса».

Двері на дитину впали раптово. При обваленні скло розсипалося на дрібні уламки. Як розповіла мати постраждалої дитини, її син отримав глибокі порізи на руках і багато дрібних на тілі.

Гості ресторану швидко вивели своїх дітей з закладу. Постраждалій дитині викликали «швидку».

Як зазначає мама хлопчика, адміністрація ресторану звинуватила в інциденті самого малюка. Також жінка додала, що на їхній бік стали і медики «швидкої», які прибули на виклик.

«Швидка» та заклад звинуватили дитину в тому, що сталося. Адміністрація закладу громадського харчування відмовилася оплатити послуги «швидкої» допомоги. Чудо просто, що ніхто не загинув», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, під Києвом зник безвісти 12-річний хлопчик.

До слова, на Азовському курорті на пляжі маленький хлопчик пив із пляшки пиво в той час, як його батьки захопилися бесідою.