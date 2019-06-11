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    В Южному заарештований чоловік, підозрюваний у зґвалтуванні

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    В Южному заарештований чоловік, підозрюваний у зґвалтуванні

    Жертвою зловмисника стала 18-річна вагітна жінка

    По допомогу до поліції звернулась сама потерпіла та повідомила, що відносно неї був скоєний статевий злочин. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Встановлено, що дівчина приїхала у гості до подруги із сусіднього регіону. Ввечері вони у компанії чоловіків відпочивали у кафе. Один з них запропонував провести потерпілу до дому, проте по дорозі відтягнув її на пустир та, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував.

    Поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився 26-річний раніше судимий за аналогічний злочин тимчасовий мешканець м. Южне.

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    «За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 152 ч. 2 (зґвалтування щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності) Кримінального кодексу України, - зазначив начальник сектору кримінальної поліції Южненського відділу поліції Олександр Мусієнко, – Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство».

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