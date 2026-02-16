Головна Київ Новини
Снігопад у Києві. Кличко особисто виїхав перевірити роботу комунальних служб

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кличко проінспектував прибирання снігу на під’їздах до столиці
скриншот з відео

Мер запевнив, що комунальні служби роблять усе можливе, аби вранці, 16 лютого уникнути заторів та колапсу в столиці

У Києві через снігопад дорожні служби працюють у посиленому режимі, а міський голова Віталій Кличко особисто перевірив роботу техніки на одному з в’їздів до столиці – зі сторони Житомира. Про це мер написав у соціальних мережах, передає «Главком».

За інформацією міської влади, техніка КК «Київавтодор» вийшла на дороги ще ввечері, до початку опадів, щоб завчасно обробити покриття протиожеледними засобами. Після початку снігопаду колони спецтехніки почали розчищати насамперед основні магістралі, мости, шляхопроводи, підйоми та спуски, а згодом й інші вулиці й проїзди. Роботи триватимуть упродовж ночі.

Мер столиці повідомив, що виїхав перевірити організацію прибирання міста та ситуацію на під’їздах до Києва, аби переконатися в готовності служб до роботи під час негоди.

Крім того, з 22:00 15 лютого в’їзд до Києва великогабаритного транспорту та вантажівок обмежили, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та уникнути ранкових заторів.

У КМДА закликали містян за можливості відмовитися від приватних авто на користь громадського транспорту. Також водіїв просять дотримуватися правил зупинки та стоянки.

У патрульній поліції звернулися до водіїв великого транспорту із проханням планувати маршрути заздалегідь, а всіх автомобілістів – не порушувати ПДР під час паркування.

Варто зазначити, що 15 лютого Київ засипало снігом, комунальники запевняють, що на автошляхах працює 216 одиниць спецтехніки підприємства «Київавтодор».

Тим часом, у місцевих Telegram-каналах повідомляють про численні ДТП на дорогах столиці. Також через опади буксують вантажівки. 

Київ снігопад дороги Віталій Кличко

