Атака на Одесу: рятувальники шукають людей під завалами

За попередньою інформацією, під руїнами будинків можуть перебувати три людини

Російські терористи масовано атакували Одещину понад 50 ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі. У низці багатоповерхових будинків зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади, вибито вікна», – повідомив глава ОВА.

фото: ДСНС

Як повідомляє ДСНС, внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За іншою адресою сталося руйнування квартири на другому поверсі двоповерхового будинку. Також зруйновано квартири з другого по четвертий поверхи у чотириповерховому житловому будинку.

Через влучання у дев’ятиповерхівку виникли пожежі на четвертому та п’ятому поверхах. Пошкоджена культурно-релігійна споруда, вибито скління в сусідніх будівлях, пошкоджено автомобілі.

Рятувальники визволили 14 людей, серед них одна дитина. Попередньо відомо, що під завалами можуть ще перебувати люди. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

«Станом на зараз постраждали 23 особи. Девʼять людей госпіталізовано, серед них дві дитини (дівчатка 2013 та 2008 року народження) та вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім – у стані середньої тяжкості», – повідомив Кіпер.

‼️Російські терористи завдали удару по Одесі



Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях ворожих ударів працюють оперативні штаби, рятувальники та екстрені служби. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини російської федерації проти мирного населення.

