Через негоду на трасі Одеса–Рені транспортники обмежують рух вантажівок та автобусів: як доїхати

18 лютого з 5 ранку у зв'язку з погіршенням погоди тимчасово обмежать рух для автобусів, мікроавтобусів, вантажівок

Завтра, 18 лютого, на всій протяжності автодороги М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) транспортники тимчасово обмежать рух. Все через погіршення погоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Агентство відновлення.

Обмеження стосується для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту.

«Оскільки погодні умови створюють підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху – превентивні заходи необхідні задля уникнення дорожньо-транспортних пригод та безпеки водіїв», – йдеться в повідомленні Агентства відновлення.

Також повідомляється, що для легкового транспорту рух залишається без обмежень. Про відновлення руху на цій автомобільній дорозі буде повідомлено додатково.

Дорожні служби перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв поставитися з розумінням до ситуації. А при плануванні поїздки заздалегідь просять продумати маршрут.

Нагадаємо, через негоду у столиці посилюється залізничне сполучення через Дніпро.

«17 лютого повертаємо додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею і зворотно! Це ідеальний спосіб перетнути Дніпро без стресу та затримок: 15 грн і онлайн-квиток в телефоні через застосунок УЗ; 10 хв. у дорозі; теплий та сучасний вагон замість «червоних доріг» на мапі», – йдеться у повідомленні.

У КМДА заявляють про активну роботу спецтехніки у місті. За офіційними даними, залучено 256 одиниць техніки «Київавтодору» та понад три тисячі прибиральників. У мерії закликають водіїв не залишати авто на узбіччях, аби не блокувати роботу комунальників.