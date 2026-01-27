Головна Одеса Новини
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждала, руйнування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждала, руйнування
фото: Одеська МВА

Внаслідок російської атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури

Вночі 27 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик.

За попередньою інформацією, постраждала жінка. Її з осколковими пораненнями госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, одну жінку деблоковано. На щастя, її життю нічого не загрожує.

Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждала, руйнування фото 1
фото: Одеська МВА
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждала, руйнування фото 2
фото: Одеська МВА

Раніше окупанти значно пошкодили енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин. 

«Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.  Енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти», – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч на 19 січня російські терористи атакували безпілотниками Одесу. Унаслідок ворожої атаки, в місті пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

Зокрема, російські терористи атакували Одещину. Унаслідок ворожих дій є пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури. Одна людина постраждала.

