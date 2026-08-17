Окупанти пошкодили цивільне судно на Одещині: постраждали люди

Постраждалим надається необхідна медична допомога

Уночі російська терористична армія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. На жаль, постраждало чотири людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Кіпер уточнив, що внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані.

До слова, у ніч на 13 серпня російські війська завдали чергового удару по Одещині, під прицілом ворога опинився Ізмаїльський район. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження портової інфраструктури, на території об'єкта виникла пожежа.

Як повідомлялося, російські війська атакували реактивним безпілотником поштове відділення в торговельному центрі в передмісті Одеси. Постраждали четверо людей. Трьох із них ушпиталили. Серед постраждалих – 42-річна жінка та троє чоловіків віком від 32 до 43 років.

Зокрема, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області, застосувавши кілька десятків балістичних, протикорабельних і протирадіолокаційних ракет – зокрема «Іскандер-М/С-400», «Онікс» та Х-31П, а також ударні безпілотники.