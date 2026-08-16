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Сонце, море і бомби: FT розповіло, як Одеса живе між пляжем і обстрілами

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Сонце, море і бомби: FT розповіло, як Одеса живе між пляжем і обстрілами
Одеські пляжі досі переповнені, а вночі місто здригається від вибухів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Судноплавство до одеського порту в серпні зупинилося повністю – атаки роблять експорт зерна майже неможливим

У портовому місті, відомому своїми пляжами й нічним життям, російські удари перекривають життєво важливий канал експорту. Про це пише «Главком» з посиланням на Financial Times.

Місто, що прагне жити повним життям

В Одесі війна може на кілька годин відступити на другий план, розчинившись у музиці, морському повітрі та келиху ігристого літнього вечора. Пляжі й досі переповнені, з барів і клубів лунає техно, а за столиками ресторанів люди неспішно смакують напої. Видання описує Одесу як місто, що випромінює невимушену, невгамовну енергію – прагнення отримувати задоволення попри все.

Але невдовзі після півночі війна повертається. Вибухи струшують порти й історичний центр міста, а на світанку небо заповнює дим. За словами голови Асоціації портів України Дмитра Барінова, руйнування портової інфраструктури та інтенсивність обстрілів роблять експорт врожаю зерна практично неможливим.

Судноплавство зупинилося повністю

З початку липня Росія активізувала атаки на Одесу, прагнучи закрити морські торговельні шляхи, які лежать в основі воєнної економіки України. За оцінками економістів, повне закриття чорноморських портів може коштувати Україні 1–1,5% ВВП. «Україна – один з найбільших виробників зерна, тож виключення нас зі світового ринку вплине на пів мільярда людей у всьому світі», – заявив гендиректор найбільшого приватного портового оператора України TIS Андрій Ставницер.

Вплив посилених російських атак на судноплавство виявився драматичним: якщо в липні до одеських портів щодня заходило близько 15 суден, то до кінця місяця їхня кількість скоротилася до одного-двох. У серпні, за даними компанії Kpler, рух суден зупинився повністю.

Ставницер зазначив, що «лише найсміливіші» наважаться зайти до одеського порту зараз, коли в повітрі – російські ракети й безпілотники. За словами Барінова, навіть компанії, які можуть дозволити собі непомірно дороге страхування вантажу, воліють не ризикувати: «Річ не стільки в грошах – це питання життя і смерті». Видання Lloyd's List назвало Чорне море «найсмертоноснішим театром судноплавства», повідомивши, що лише в липні внаслідок атак загинули щонайменше 23 моряки.

Урожай є, вивезти його нема як

Попри російські атаки, під час яких поля обстрілюють вибухівкою та підпалюють дронами-вогнеметами «Дракон», сприятливі погодні умови цього року мають забезпечити хороший врожай. Головна проблема – як доставити цю продукцію на міжнародні ринки в умовах частих нападів на порти країни.

«У нас лишилося щонайменше 10 мільйонів тонн урожаю минулого року, який фермери не продали, а трейдери не експортували, – розповів Барінов. – Це створює величезне навантаження на складські потужності України: сховищ недостатньо, щоб зберігати весь цей обсяг і чекати». Україна розглядає можливість відкриття нових залізничних маршрутів на захід, але навіть після їх запуску вони не зможуть повністю замінити морський експорт. «Нам потрібні порти», – підсумував Ставницер.

За його словами, моральний дух одеситів залишається високим. «Іде п'ятий рік війни. Нас уже нічим не здивуєш. У людей є план на Третю світову війну, потенційний ядерний удар», – пожартував він з домішкою знаменитого одеського чорного гумору.

Нагадаємо, зупинка портів Великої Одеси вже призвела до перших відчутних наслідків для експорту, а посилені атаки на чорноморську інфраструктуру підняли світові ціни на пшеницю до дворічного максимуму.

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Теги: зерно Одеса експорт війна росія пляжі Україна місто зупинка страхування Чорне море

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