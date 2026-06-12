Захарова назвала «неонацизмом» закон про вилучення російської мови з Європейської хартії

У представництві Міністерства закордонних справ країни-агресорки виступили з черговими пропагандистськими нападками на адресу Києва. Речниця російського закордонного відомства Марія Захарова гостро відреагувала на українську державну політику, де більше немає місця привілеям для мови окупанта, інформує «Главком».

Захарова в інтерв'ю пропагандистському медіа заявила, що вилучення російської мови з-під дії захисних механізмів – це нібито «неонацизм у дії».

Приводом для паніки в Москві стало підписання Президентом України Володимиром Зеленським закону №4699-IX. Цей документ вносить кардинальні зміни до закону України про ратифікацію Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Відтепер російська мова повністю вилучається з цього переліку. Це означає, що:

Російська мова остаточно втрачає будь-які міжнародно-правові привілеї чи особливі статуси в Україні.

Держава та органи місцевого самоврядування більше не зобов'язані виділяти бюджетні кошти на підтримку чи розвиток мови країни-агресорки.

Україна продовжує повноцінно захищати мови своїх корінних народів та офіційні мови країн-членів Європейського Союзу, що повністю відповідає європейським правовим нормам.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон №4699-IX, який передбачає вилучення російської мови з переліку мов, до яких в Україні застосовуються положення Європейська хартія регіональних або міноритарних мов. Він також зазначив, що Україна продовжує захищати державну мову та водночас поважає мовне й культурне різноманіття національних спільнот.

Зауважимо, у грудні 2025 року Рада ухвалила рішення, згідно з яким положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов більше – в Україні. «За» проголосували 264 парламентарів.