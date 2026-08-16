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Біля пляжу в Одесі вибухнув невідомий боєприпас – з'явилися кадри

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Біля пляжу в Одесі вибухнув невідомий боєприпас – з'явилися кадри
Момент вибуху в морі біля пляжу «Ланжерон» в Одесі
скриншот із відео

Очевидці: боєприпас впав у воду за кілька метрів від відпочивальників

В Одесі на пляжі «Ланжерон» невідомий боєприпас впав у море та вибухнув за кілька метрів від людей, які відпочивали на узбережжі. Про це пише «Главком».

Вибух пролунав прямо біля пляжу «Ланжерон», де в цей час перебував цілий натовп відпочивальників. За попередньою інформацією, це був приліт невідомого снаряда, який впав у воду неподалік від переповненого людьми узбережжя.

Місцеві мешканці поділилися кадрами з місця події – на відео видно момент, коли боєприпас влучає у воду за кілька метрів від берега.

Достеменно встановити тип снаряда поки не вдалося, офіційні органи ситуацію не коментували. Про постраждалих наразі не повідомляється.

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Інцидент стався на тлі чергової масованої атаки на Одесу та область. Того ж дня, 16 серпня, російський дрон влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» в Одесі –  на місці події спалахнула пожежа. Крім того, ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру на Одещині: ударом реактивного безпілотника зруйновано два житлових будинки, за попередніми даними, постраждали троє людей.

Одеса та область залишаються однією з головних цілей регулярних російських атак – під ударами опиняються як портова та логістична інфраструктура, так і цивільні об'єкти: житлові будинки, торговельні центри, пляжі та навіть потяги. Попри постійні попередження рятувальників про небезпеку купання через ризик підриву на боєприпасах чи мінах, які виносить у прибережну смугу, містяни й гості Одеси продовжують масово відвідувати пляжі.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, російський дрон влучив у «Епіцентр» в Одесі – на кадрах видно момент прямого влучання. Того ж дня ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру на Одещині, зруйнувавши два житлових будинки.

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Теги: Одеса пляжі боєприпаси інфраструктура небезпека ворог відео

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