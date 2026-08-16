Біля пляжу в Одесі вибухнув невідомий боєприпас – з'явилися кадри
Очевидці: боєприпас впав у воду за кілька метрів від відпочивальників
В Одесі на пляжі «Ланжерон» невідомий боєприпас впав у море та вибухнув за кілька метрів від людей, які відпочивали на узбережжі. Про це пише «Главком».
Вибух пролунав прямо біля пляжу «Ланжерон», де в цей час перебував цілий натовп відпочивальників. За попередньою інформацією, це був приліт невідомого снаряда, який впав у воду неподалік від переповненого людьми узбережжя.
Місцеві мешканці поділилися кадрами з місця події – на відео видно момент, коли боєприпас влучає у воду за кілька метрів від берега.
Достеменно встановити тип снаряда поки не вдалося, офіційні органи ситуацію не коментували. Про постраждалих наразі не повідомляється.
Інцидент стався на тлі чергової масованої атаки на Одесу та область. Того ж дня, 16 серпня, російський дрон влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» в Одесі – на місці події спалахнула пожежа. Крім того, ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру на Одещині: ударом реактивного безпілотника зруйновано два житлових будинки, за попередніми даними, постраждали троє людей.
Одеса та область залишаються однією з головних цілей регулярних російських атак – під ударами опиняються як портова та логістична інфраструктура, так і цивільні об'єкти: житлові будинки, торговельні центри, пляжі та навіть потяги. Попри постійні попередження рятувальників про небезпеку купання через ризик підриву на боєприпасах чи мінах, які виносить у прибережну смугу, містяни й гості Одеси продовжують масово відвідувати пляжі.
Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, російський дрон влучив у «Епіцентр» в Одесі – на кадрах видно момент прямого влучання. Того ж дня ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру на Одещині, зруйнувавши два житлових будинки.
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