На Одещині в морі знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник під час купання

Тіло виявили приблизно за сім кілометрів від місця, де підліток зайшов у воду

На узбережжі Одещини під час купання в морі загинув 14-річний хлопець. Він зник у воді ввечері 13 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

Трагедія трапилася на території Лиманської громади. Пошукові заходи проводили поліцейські, водолази ДСНС, військовослужбовці Державної прикордонної служби та територіальної оборони.

15 серпня, близько 16-ї години під час пошуків тіло хлопця виявили у воді – приблизно за сім кілометрів від місця зникнення. Його підняли на берег.

Тіло направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці закликали не нехтувати заборонами та правилами безпеки. На території Білгород-Дністровського району пляжі закриті для відвідування та купання.

Раніше повідомлялося, що підлітка накрила хвиля на очах у старшої сестри, після чого він зник під водою. Подія сталася приблизно о 17:15 на курорті «Расєйка» у Лиманській громаді Білгород-Дністровського району. Пляж, де відпочивав підліток, офіційно не відкритий для відвідування.

Нагадаємо, десятирічну Софію Потьомкіну віднесло в море вранці 19 червня під час відпочинку на одному зі стихійних пляжів у селі Сичавка. Через сильну течію дівчинка швидко вддалилася від берега. Попри пошуково-рятувальні роботи, знайти її живою не вдалося.