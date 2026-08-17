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Викрито російську агентку, яка готувала серію терактів біля адмінбудівель на Одещині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Викрито російську агентку, яка готувала серію терактів біля адмінбудівель на Одещині
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави
фото: СБУ

Агентці РФ загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідники Служби безпеки запобігли серії терактів на Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За результатами комплексних заходів в Ізмаїлі затримано російську агентку, яка на замовлення ворога готувала підриви авто Сил оборони поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців. Фігуранткою є 27-річна мешканка Житомирщини, яка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».

Викрито російську агентку, яка готувала серію терактів біля адмінбудівель на Одещині фото 1
Викрито російську агентку, яка готувала серію терактів біля адмінбудівель на Одещині фото 2

Як зазначає слідство, після вербування зловмисниця прибула до портового міста, де орендувала квартиру та отримала від окупантів інструкції щодо виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації фігурантка спорядила кожну з бомб мобільними телефонами та електродетонаторами, а також начинила їх металевими гайками для посилення уражаючої дії.

«Паралельно з цим ворожа поплічниця здійснювала дорозвідку поблизу оборонних відомств у місті, а також проводила фото- та відеофіксацію запаркованих поруч автівок Сил оборони. Використовуючи ці дані, окупанти мали змогу планувати потенційні теракти та спеціальні інформаційні операції», – йдеться у повідомленні.

Викрито російську агентку, яка готувала серію терактів біля адмінбудівель на Одещині фото 3
Викрито російську агентку, яка готувала серію терактів біля адмінбудівель на Одещині фото 4

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агентку, коли вона підготувала замаскований у сумці СВП та чекала вказівок від куратора щодо місця закладання бомби. Під час обшуку в неї вилучено мобільні телефони, а також дві готові вибухівки та комплектуючі до СВП.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ нейтралізувала агентурну мережу російського ГРУ, яка збирала розвіддані про українські військові аеродроми та бойову авіацію. До мережі входили 14 людей із різних регіонів України.

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Теги: російські агенти Одещина СБУ теракт

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