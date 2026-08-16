На Одещині після повторного удару росіян зруйновано будинки, є поранені

За попередніми даними, постраждали троє людей

Ворог 16 серпня повторно атакував цивільну інфраструктуру на Одещині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Ударом реактивного БпЛА зруйнувано два житлових будинки. За попередніми даними, постраждали троє людей.

❗️Армія РФ повторно атакувала цивільну інфраструктуру на Одещині. Ударом реактивного БпЛА зруйновано два житлових будинки.



За попередніми даними, троє людей отримали травми, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. pic.twitter.com/442VKsgfBi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2026

На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Раніше російські війська атакували реактивним безпілотником поштове відділення в торговельному центрі в передмісті Одеси. Постраждали четверо людей. Трьох із них ушпиталили. Серед постраждалих – 42-річна жінка та троє чоловіків віком від 32 до 43 років.