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На Одещині після повторного удару росіян зруйновано будинки, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Одещині після повторного удару росіян зруйновано будинки, є поранені
На місці прильоту працюють всі відповідні служби
фото: скріншот із відео

За попередніми даними, постраждали троє людей

Ворог 16 серпня повторно атакував цивільну інфраструктуру на Одещині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Ударом реактивного БпЛА зруйнувано два житлових будинки. За попередніми даними, постраждали троє людей.

На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Раніше російські війська атакували реактивним безпілотником поштове відділення в торговельному центрі в передмісті Одеси. Постраждали четверо людей. Трьох із них ушпиталили. Серед постраждалих – 42-річна жінка та троє чоловіків віком від 32 до 43 років.

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Теги: росія Одещина дрон

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