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Викиди вуглекислого газу у світі сягли рекорду: The Wall Street Journal назвала винних

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Викиди вуглекислого газу у світі сягли рекорду: The Wall Street Journal назвала винних
Населення Індії та Китаю все ще сильно залежать від вугілля
фото із відкритих джерел

Індія та Китай звели нанівець екологічні зусилля Європи

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) інформує про зростання загальносвітових викидів СО2 (вуглекислого газу – «Главком») за підсумками 2023 року. Як пише The Wall Street Journal з посиланням на дані організації, всі «зелені» зусилля ЄС та США щодо покращення екології зійшли нанівець через рекордні забруднення в Індії та Китаї.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, минулого року глобальні викиди вуглекислого газу сягли рекордного рівня. На зростання викидів діоксиду вуглецю вплинула і посуха в багатьох країнах, через які зупинилися деякі великі гідроелектростанції. Це призвело до значного збільшення використання викопного палива. 

Викиди CO2, пов’язані з енергетикою, зросли на 410 млн метричних тонн, або на 1,1% у річному обчисленні, досягнувши 37,4 млрд тонн у 2023 році, йдеться в останньому звіті паризької організації.  Експерти вказують на той факт, що економіки та населення Індії та Китаю все ще сильно залежать від вугілля, особливо на тлі відновлення після пандемії.

В Індії обсяг викидів протягом року зріс на 7%. У країні в 2023 році був дуже слабкий сезон дощів, що сприяло зниженню вироблення гідроелектроенергії. У Китаї викиди від спалювання енергії зросли на 5,2% до 12,6 млрд тонн, що є найбільшим показником у світовому масштабі, незважаючи на лідируючу позицію країни у впровадженні технологій чистої енергії. У звіті агентства йдеться про викиди від усіх видів використання викопного палива для енергетичних цілей і промислових процесів.

Як зазначає The Wall Street Journal, натомість у країнах з розвиненою економікою минулого року викиди впали на 4,5% до 50-річного мінімуму, що було підтримано активнішим розгортанням відновлюваних джерел енергії та заходами з енергоефективності, а також слабким промисловим виробництвом і більш м’якою погодою в деяких регіонах, що призвело до зниження попиту на енергію.

До слова, геологи у США сигналізують про початок «золотої лихоманки» для водневої енергетики. Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років. Такі дані опублікувала Геологічна служби США (US Geological Survey), зазначає Financial Times.Згідно з дослідженням, результати якого були представлені на щорічній конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки в Денвері, світові запаси водню в підземних джерелах сягають аж 5 трлн тонн.

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Теги: вугілля Китай Європа Індія населення

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