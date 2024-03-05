Викиди вуглекислого газу у світі сягли рекорду: The Wall Street Journal назвала винних

Індія та Китай звели нанівець екологічні зусилля Європи

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) інформує про зростання загальносвітових викидів СО2 (вуглекислого газу – «Главком») за підсумками 2023 року. Як пише The Wall Street Journal з посиланням на дані організації, всі «зелені» зусилля ЄС та США щодо покращення екології зійшли нанівець через рекордні забруднення в Індії та Китаї.

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За даними Міжнародного енергетичного агентства, минулого року глобальні викиди вуглекислого газу сягли рекордного рівня. На зростання викидів діоксиду вуглецю вплинула і посуха в багатьох країнах, через які зупинилися деякі великі гідроелектростанції. Це призвело до значного збільшення використання викопного палива.

Викиди CO2, пов’язані з енергетикою, зросли на 410 млн метричних тонн, або на 1,1% у річному обчисленні, досягнувши 37,4 млрд тонн у 2023 році, йдеться в останньому звіті паризької організації. Експерти вказують на той факт, що економіки та населення Індії та Китаю все ще сильно залежать від вугілля, особливо на тлі відновлення після пандемії.

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В Індії обсяг викидів протягом року зріс на 7%. У країні в 2023 році був дуже слабкий сезон дощів, що сприяло зниженню вироблення гідроелектроенергії. У Китаї викиди від спалювання енергії зросли на 5,2% до 12,6 млрд тонн, що є найбільшим показником у світовому масштабі, незважаючи на лідируючу позицію країни у впровадженні технологій чистої енергії. У звіті агентства йдеться про викиди від усіх видів використання викопного палива для енергетичних цілей і промислових процесів.

Як зазначає The Wall Street Journal, натомість у країнах з розвиненою економікою минулого року викиди впали на 4,5% до 50-річного мінімуму, що було підтримано активнішим розгортанням відновлюваних джерел енергії та заходами з енергоефективності, а також слабким промисловим виробництвом і більш м’якою погодою в деяких регіонах, що призвело до зниження попиту на енергію.

До слова, геологи у США сигналізують про початок «золотої лихоманки» для водневої енергетики. Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років. Такі дані опублікувала Геологічна служби США (US Geological Survey), зазначає Financial Times.Згідно з дослідженням, результати якого були представлені на щорічній конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки в Денвері, світові запаси водню в підземних джерелах сягають аж 5 трлн тонн.