Американські геологи розповіли, що допоможе забезпечити світ енергією на сотні років

Американські геологи виявили, що природні джерела газу більші, ніж очікувалося, і можуть забезпечувати потреби в енергії протягом тривалого часу

Геологи у США сигналізують про початок «золотої лихоманки» для водневої енергетики. Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років. Такі дані опублікувала Геологічна служби США (US Geological Survey), зазначає Financial Times.

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Згідно з дослідженням, результати якого були представлені на щорічній конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки в Денвері, світові запаси водню в підземних джерелах сягають аж 5 трлн тонн.

«Основна частина водню, швидше за все, недоступна (для розробки – «Главком»), але навіть якщо витягти кілька відсотків, цього буде достатньо для задоволення всіх очікуваних потреб – 500 млн тонн на рік – на сотні років», – наводить Financial Times слова керівника дослідження Джеффрі Елліса.

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Значна частина попиту на водень як паливо та промислову сировину (що використовується в тому числі при виробництві аміаку та добрив) задовольняється за рахунок риформінгу газу, що складається переважно з метану. При цьому у разі уловлювання викидів вуглекислого газу одержуваний водень називають «блакитним», у протилежному випадку – «сірим».

У менших обсягах водень одержують шляхом електролізу води за допомогою поновлюваних джерел енергії. І тут він називається «зеленим».

Однак видобуток природного – геологічного або «золотого» – водню буде екологічнішим і дешевшим, ніж виробництво «блакитного» або «зеленого», вважає Менлі Чжан з Колорадської гірничої школи (Colorado School of Mines). «Наступає золота лихоманка по «золотому» водню», – заявила вона під час конференції.

Раніше у наукових колах вважали, що під землею навряд чи міститься багато чистого водню, оскільки він поглинається мікробами та руйнується під час геохімічних процесів.

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Зараз геологи вважають, що великі обсяги водню виробляються при реакції низки мінералів з високим вмістом заліза з водою, зазначила на конференції Алексіс Темплтон з Колорадського університету в Боулдері (University of Colorado, Boulder).

При цьому родовища водню вимагають інших геологічних умов, ніж родовища нафти та газу. «Ми не шукали поклади водню у потрібних місцях потрібними інструментами», – сказав Елліс.

Наразі геологи відкривають родовища природного водню у різних частинах планети, пише Financial Times. Так, у лютому дослідники повідомили про виявлення джерела водню з дебітом понад 200 тонн на рік на хромітовому родовищі «Булькіза» в Албанії. Американська Natural Hydrogen Energy пробурила розвідувальну свердловину в Небрасці і розраховує за пару років вийти на промисловий видобуток.

Перший природний водень було видобуто у селі Буракебугу в Малі. З 2012 року з свердловини, що там розташована, без послаблення тиску надходить практично чистий водень, що дозволило електрифікувати цей населений пункт.

Відкриття малійського родовища, можливо, започаткувало «водневу лихоманку» – явище, порівнянне з народженням нафтової промисловості в 1859 році, коли Едвін Дрейк пробурив у Пенсільванії першу нафтову свердловину, вважає Джеффрі Елліс.

Нагадаємо, Сомалі у 2024 році розраховує видобути першу у своїй історії нафту на власній території, повідомляє Garowe з посиланням на слова міністра нафти та мінеральних ресурсів Сомалі Абдирізака Омара Мохамеда.