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Американські геологи розповіли, що допоможе забезпечити світ енергією на сотні років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Американські геологи розповіли, що допоможе забезпечити світ енергією на сотні років
Розвідувальна свердловина Natural Hydrogen Energy у Небрасці, США
фото: Financial Times

Американські геологи виявили, що природні джерела газу більші, ніж очікувалося, і можуть забезпечувати потреби в енергії протягом тривалого часу

Геологи у США сигналізують про початок «золотої лихоманки» для водневої енергетики. Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років. Такі дані опублікувала Геологічна служби США (US Geological Survey), зазначає Financial Times.

Згідно з дослідженням, результати якого були представлені на щорічній конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки в Денвері, світові запаси водню в підземних джерелах сягають аж 5 трлн тонн.

«Основна частина водню, швидше за все, недоступна (для розробки – «Главком»), але навіть якщо витягти кілька відсотків, цього буде достатньо для задоволення всіх очікуваних потреб – 500 млн тонн на рік – на сотні років», – наводить Financial Times слова керівника дослідження Джеффрі Елліса.

Значна частина попиту на водень як паливо та промислову сировину (що використовується в тому числі при виробництві аміаку та добрив) задовольняється за рахунок риформінгу газу, що складається переважно з метану. При цьому у разі уловлювання викидів вуглекислого газу одержуваний водень називають «блакитним», у протилежному випадку – «сірим».

У менших обсягах водень одержують шляхом електролізу води за допомогою поновлюваних джерел енергії. І тут він називається «зеленим».

Однак видобуток природного – геологічного або «золотого» – водню буде екологічнішим і дешевшим, ніж виробництво «блакитного» або «зеленого», вважає Менлі Чжан з Колорадської гірничої школи (Colorado School of Mines). «Наступає золота лихоманка по «золотому» водню», – заявила вона під час конференції.

Раніше у наукових колах вважали, що під землею навряд чи міститься багато чистого водню, оскільки він поглинається мікробами та руйнується під час геохімічних процесів.

Зараз геологи вважають, що великі обсяги водню виробляються при реакції низки мінералів з високим вмістом заліза з водою, зазначила на конференції Алексіс Темплтон з Колорадського університету в Боулдері (University of Colorado, Boulder).

При цьому родовища водню вимагають інших геологічних умов, ніж родовища нафти та газу. «Ми не шукали поклади водню у потрібних місцях потрібними інструментами», – сказав Елліс.

Наразі геологи відкривають родовища природного водню у різних частинах планети, пише Financial Times. Так, у лютому дослідники повідомили про виявлення джерела водню з дебітом понад 200 тонн на рік на хромітовому родовищі «Булькіза» в Албанії. Американська Natural Hydrogen Energy пробурила розвідувальну свердловину в Небрасці і розраховує за пару років вийти на промисловий видобуток.

Перший природний водень було видобуто у селі Буракебугу в Малі. З 2012 року з свердловини, що там розташована, без послаблення тиску надходить практично чистий водень, що дозволило електрифікувати цей населений пункт.

Відкриття малійського родовища, можливо, започаткувало «водневу лихоманку» – явище, порівнянне з народженням нафтової промисловості в 1859 році, коли Едвін Дрейк пробурив у Пенсільванії першу нафтову свердловину, вважає Джеффрі Елліс.

Нагадаємо, Сомалі у 2024 році розраховує видобути першу у своїй історії нафту на власній території, повідомляє Garowe з посиланням на слова міністра нафти та мінеральних ресурсів Сомалі Абдирізака Омара Мохамеда.

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Теги: США бізнес електроенергія завод водень родовище

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