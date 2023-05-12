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Вимагав хабар із військового. Одному із командирів госпіталю в Одесі загрожує в'язниця

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вимагав хабар із військового. Одному із командирів госпіталю в Одесі загрожує в'язниця
Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Нацполіція

Командир вимагав гроші за оформлення інвалідності

В Одесі правоохоронці викрили на корупції одного із командирів військового госпіталя. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що військовослужбовець, маючи проблеми зі здоров'ям, з метою проходження у встановленому порядку військово-лікарської комісії для отримання статусу особи з інвалідністю, за порадою знайомого звернувся до одного із командирів місцевого військового госпіталя. А той, не будучи компетентним і не звернувшись до спеціалістів, відразу заявив чоловіку, що його діагноз і хвороби «не дотягують» до того, щоб зробити групу інвалідності, але за грошову винагороду розміром $5 тис. він зможе допомогти у вирішенні цього питання.

Громадянин звернувся у правоохоронні органи. 

Вимагав хабар із військового. Одному із командирів госпіталю в Одесі загрожує в'язниця фото 1

«Вчора, 11 травня, в ході реалізації отриманої інформації, під час проведення оперативних заходів та слідчих дій, слідчі відділу детективів Нацполіції в Одеській області спільно з працівниками СБУ під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури затримали зловмисника відразу після отримання ним неправомірної вигоди через посередника», – йдеться в повідомленні.

Речові докази правоохоронці вилучили, а фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вимагав хабар із військового. Одному із командирів госпіталю в Одесі загрожує в'язниця фото 2

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Такі дії, відповідно до ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Також правоохоронці клопочуть щодо обрання правопорушнику запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Борисов буцімто для своєї матері-пенсіонерки придбав віллу в Марбельї (Іспанія) за майже €4 млн. Також військком придбав там офіс вартістю до €2 млн й оформив документи на дружину. 

30 квітня Оперативне командування «Південь» відреагувало на розслідування статків одеського воєнкома. Доки триває розслідування, воєнкома відсторонили від виконання службових обов’язків та призначили дві перевірки - профільну та службову.

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Теги: хабар поліція військові Одеса

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