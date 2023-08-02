Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ворог зруйнував морвокзал Ізмаїла, який був відреставрований лише кілька років тому

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог зруйнував морвокзал Ізмаїла, який був відреставрований лише кілька років тому
Будівля Ізмаїльського морського вокзалу – візитна картка міста
фото: ОК «Південь»

Ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування через масовану атаку БПЛА по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 2 серпня вночі збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю.

Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морвокзалу.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.

Зазначимо, що будівля Ізмаїльського морського вокзалу – візитна картка міста. Його побудували у 1972 році, а у квітні 2019 року вперше капітально відремонтували. Адміністрація морських портів України повідомляла, що інвестувала в реконструкцію 52 млн грн.

Нагадаємо, зазвичай росіяни запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі «Шахеди» випустили з Азовського через Чорне.

Теги: окупанти війна Одещина безпілотник море

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону
Атака дронів на Одещину: зруйновано елеватор та готель (фото)
Сьогодні, 10:23
Унаслідок російського обстрілу також подорожчала кукурудза – на 3,2%
Пшениця різко здорожчала після нічного обстрілу Одещини
Сьогодні, 11:07
РФ могла збільшити кількість Міг-31
Окупанти взялися лякати Україну модернізованими Міг-31
Сьогодні, 08:08

Новини

На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 млн грн зарплат морпіхів
На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 млн грн зарплат морпіхів
Ворог зруйнував морвокзал Ізмаїла, який був відреставрований лише кілька років тому
Ворог зруйнував морвокзал Ізмаїла, який був відреставрований лише кілька років тому
Удар дронами по Одещині: влада повідомила про наслідки
Удар дронами по Одещині: влада повідомила про наслідки
Суд покарав одесита за пісні Лєпса в центрі Львова
Суд покарав одесита за пісні Лєпса в центрі Львова
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки від російських атак
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки від російських атак
У Будинку профспілок Одеси прогримів вибух: є загиблий (фото)
У Будинку профспілок Одеси прогримів вибух: є загиблий (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
57K
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
23K
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії
22K
Контрнаступ: Міноборони повідомило, скільки території вже деокупували ЗСУ
20K
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб
12K
В Україні вчетверте за день лунав сигнал тривоги через ракетну небезпеку (мапа)

Новини

Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Сьогодні, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту