Ворог зруйнував морвокзал Ізмаїла, який був відреставрований лише кілька років тому

Ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування через масовану атаку БПЛА по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Слідство встановило, що 2 серпня вночі збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю.

Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морвокзалу.

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Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.

Зазначимо, що будівля Ізмаїльського морського вокзалу – візитна картка міста. Його побудували у 1972 році, а у квітні 2019 року вперше капітально відремонтували. Адміністрація морських портів України повідомляла, що інвестувала в реконструкцію 52 млн грн.

Нагадаємо, зазвичай росіяни запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі «Шахеди» випустили з Азовського через Чорне.