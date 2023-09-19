«Український удар» по Костянтинівці. Що не так зі скандальною статтею The New York Times

NYT стверджує, що удар по Костянтинівці був «трагічним нещасним випадком»

Видання The New York Times за результатами власного розслідування заявляє, що удар по ринку в місті Костянтинівка Донецької області 6 вересня, який забрав життя 16 людей, був «трагічним нещасним випадком», до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл. Водночас у Службі безпеки України наголошують, що удар по Костянтинівці завдала Росія із комплексу С-300. Військові експерти стверджують: статтю в New York Times написав проросійський журналіст.

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Що відомо про скандал з The New York Times

«Нещодавній удар по ринку в місті Костянтинівка в Донецькій області, найімовірніше, був викликаний попаданням української ракети, що збилася з курсу, випущеної з установки ППО «Бук», – йдеться у розслідуванні газети New York Times.

Внаслідок вибуху ракети в Костянтинівці на початку вересня загинули 16 людей і понад 30 отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський звинуватив в ударі російську армію.

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Журналісти New York Times зробили висновки, вивчивши свідчення очевидців, фрагменти елементів ракети, що вражають, і сліди на місцевості, що свідчать про пуск. За їхніми словами, обставини трагедії у Костянтинівці, що сталася 6 вересня, свідчать про те, що на ринку розірвалася українська ракета.

«Одразу після удару українська влада намагалася не допустити, щоб журналісти New York Times змогли потрапити до потерпілого району або отримати доступ до уламків ракети. Але пізніше репортери побували на місці події, проінтерв'ювали свідків та зібрали частини використаної зброї», – сказано у розслідуванні.

Автори розслідування NYT зазначають, що вони не мають даних про те, як вийшло, що українська ракета, можливо, вибухнула в Костянтинівці. Однак це може бути пов'язане з тим, що вона відхилилася від заданого курсу в результаті відмови електроніки або пошкодженого під час запуску оперення. Удар, ймовірно, був результатом трагічного випадку, сказано в публікації.

Невдовзі після удару засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв (CIT оголошений у Росії небажаною організацією, а Левієв – «іноагентом» – «Главком»), проаналізувавши відео з Костянтинівки, викладене президентом Зеленським, повідомив, що ракета могла прилетіти з північного заходу, де розташовані позиції українські армії.

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Левієв також припустив, що ракета була випущена українським літаком. Водночас він наголосив, що це було трагічною випадковістю, а не цілеспрямованим ударом.

До слова, автор статті NYT Томас Гіббонс-Нефф неодноразово був помічений на просуванні російських наративів і систематично готує антиукраїнські матеріали в New York Times. Його вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.

Що каже СБУ

У Службі безпеки України наголошують, що удар по Костянтинівці завдала Росія із комплексу С-300. А статтю в New York Times написав проросійський журналіст.

«СБУ розслідує черговий воєнний злочин РФ, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року. Розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії», – повідомили у СБУ.

В СБУ зазначають, що 18 вересня вийшла доволі маніпулятивна стаття у The New York Times, де йдеться про те, що на Костянтинівку впала українська ракета. До речі, її автором є Thomas Gibbons-Neff, який неодноразово був помічений у просуванні російського порядку денного. Це вже четвертий матеріал журналіста в The New York Times, де він намагається дискредитувати Україну та нашу армію.

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«Раніше він писав, що Україна використовує касетні боєприпаси у населених пунктах, заявляв, що наші військові торгують танками та артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні. Журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій», – наголосили у спецслужбі.

Зазначається, що слідство досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу.

«Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин цього воєнного злочину», – підсумував пресцентр СБУ.

Що кажуть в Офісі президента

На скандальну статтю у The New York Times відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів.

Подоляк прокоментував статтю The New York Times фото: скріншот

«Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в межах неспровокованої війни. При цьому, нагадаю, правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. Зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці», – написав Подоляк у Telegram.

У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено, зазначив радник керівника Офісу президента.

«Тим часом не слід забувати: це Росія розпочала вторгнення в Україну й саме Росія відповідальна за принесення війни до нашої країни. І саме Росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території», – наголосив Михайло Подоляк.

Що кажуть фахівці

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь спростував статтю New York Times та заявив, що «Бук» не може працювати по наземних об'єктах.

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«СБУ заявила, що в ході розслідування встановлено, що удар по Костянтинівці був завданий С-300. Тепер чекаємо спростувань з боку Лєвієва та New York Times. За їхніми даними, немає різниці яка то була ракета (навіть «Бук», який фізично не може працювати по наземним об`єктах), головне – вона 10050% була українською», – написав Самусь.

Самусь прокоментував статтю The New York Times фото: скріншот

Зокрема, на думку колишнього співробітника СБУ Юрія Михальчишина, Росія спеціально розгорнула чергову ІПСО, замовивши статтю в New York Times синхронізовано з часом з прибуттям президента України до США для участі в Генасамблеї ООН.

«Розслідування» New York Times спродукувало свіжий, немов валянок Соловйова, матеріал. Якщо коротко, ці г*вноїди стверджують, що ракета, якою противник вдарив 8 вересня 2023 року по ринку в Костянтинівці (а там поруч були в той час мої друзі) – то українська ракета з ЗРК «Бук». До війни, як мені розповідали знаючі люди, замовний матеріал в New York Times коштував $100000», – прокоментував Юрій Михальчишин.

Михальчишин прокоментував статтю The New York Times фото: скріншот

Нагадаємо, 6 вересня російські терористи вдарили по місцевому ринку в Костянтинівці. Внаслідок обстрілу на Донеччині 16 людей загинуло ще 28 – травмовані.