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В одеському порту обвалилася будівля: є жертва (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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В одеському порту обвалилася будівля: є жертва (фото)
фото: ДСНС

Громадянина 1993 року народження рятувальники вилучили з-під завалів без ознак життя

Увечері 20 липня на території Одеського морського торгівельного порту обвалилася будівля. Під завалами опинилися двоє чоловіків, один із них загинув. Про це повідомило Головне управління ДСНС в Одеській області.

«Учора ввечері на території Одеського морського торгівельного порту виникло руйнування складської будівлі», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що під час руйнування будівлі під завалами опинилось двоє чоловіків.

Громадянина 1990 року народження вдалося деблокувати. Працівники ДСНС надали постраждалому домедичну допомогу та передали медикам. Однак другого чоловіка, громадянина 1993 року народження, рятувальники вилучили без ознак життя.

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Чоловіка 1990 року народження вдалося деблокувати з-під завалів в одеському порту
фото: ДСНС

«Імовірна причина руйнування – порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Обставини події наразі встановлюються», – додали надзвичайники.

Від ДСНС для розбору завалів залучалися чотири одиниці техніки, 20 рятувальників та кінологічне відділення.

Нагадаємо, що на шахті «Відродження» у селі Межиріччя на Львівщині наприкінці червня сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Унаслідок цього загинули двоє шахтарів.

Теги: Одеса рятувальники порт

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