Петиція про створення Одеської МВА набрала необхідну кількість голосів

Автор петиції вважає, що Зеленський має утворити міську військову адміністрацію для «безперервної та ефективної» роботи органів влади в Одесі

Понад половину підписів було зібрано після масштабної негоди в місті

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку петиції на сайті Офісу президента.

Звернення на сайті президента 24 вересня розмістив Іван Казачук. Понад половину підписів було зібрано після негоди, внаслідок якої загинули десятеро людей.

Автор послався на ст. 4 закону «Про правовий режим воєнного стану». Вона передбачає, що якщо органи місцевого самоврядування не виконують або неналежно виконують свої повноваження, чи існує загроза їхній роботі, президент може створити військові адміністрації. Він зазначив, що подібні адміністрації створили у Бердянську, Сумах та у межах Херсонській області.

«Враховуючи стратегічне значення міста Одеса як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України, а також його розташування в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз, ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони», – зазначив автор петиції.

Нагадаємо, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми.

Синоптики пояснюють, що антициклон блокував рух циклону, загострюючи атмосферні фронти та спричиняючи локальні зливи, а через ризик підтоплень рівень попередження підвищували до червоного. В місті було зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок.

На Одещині енергетики відновили електропостачання всім споживачам, котрі залишились без світла після аномальної негоди 30 вересня.

До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував трагічну ситуацію в Одесі, спричинену сильною зливою, та доручив провести повну перевірку діяльності міської влади, що могла призвести до таких масштабних негативних наслідків.