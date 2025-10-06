Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Петиція про створення Одеської МВА набрала необхідну кількість голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Петиція про створення Одеської МВА набрала необхідну кількість голосів
Автор петиції вважає, що Зеленський має утворити міську військову адміністрацію для «безперервної та ефективної» роботи органів влади в Одесі
фото з відкритих джерел

Понад половину підписів було зібрано після масштабної негоди в місті

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку петиції на сайті Офісу президента.

Звернення на сайті президента 24 вересня розмістив Іван Казачук. Понад половину підписів було зібрано після негоди, внаслідок якої загинули десятеро людей.

Автор послався на ст. 4 закону «Про правовий режим воєнного стану». Вона передбачає, що якщо органи місцевого самоврядування не виконують або неналежно виконують свої повноваження, чи існує загроза їхній роботі, президент може створити військові адміністрації. Він зазначив, що подібні адміністрації створили у Бердянську, Сумах та у межах Херсонській області.

«Враховуючи стратегічне значення міста Одеса як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України, а також його розташування в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз, ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони», – зазначив автор петиції.

Нагадаємо, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми.

Синоптики пояснюють, що антициклон блокував рух циклону, загострюючи атмосферні фронти та спричиняючи локальні зливи, а через ризик підтоплень рівень попередження підвищували до червоного. В місті було зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок.

На Одещині енергетики відновили електропостачання всім споживачам, котрі залишились без світла після аномальної негоди 30 вересня.

До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував трагічну ситуацію в Одесі, спричинену сильною зливою, та доручив провести повну перевірку діяльності міської влади, що могла призвести до таких масштабних негативних наслідків.

Читайте також:

Теги: Одеса петиція Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіпер закликав одеситів та гостей міста до обачності
Негода в Одесі: місто підтоплює у декілької районах
4 жовтня, 14:23
Рятувальні роботи тривали протягом усієї ночі
В Одесі через негоду загинуло дев’ять людей, серед них дитина
1 жовтня, 08:09
Чоловік отримує розʼяснення від представника ТЦК в одному з інформаційних пунктів у Одесі
ТЦК пояснив, навіщо встановлює намети в Одесі
26 вересня, 12:21
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: трансляція
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: трансляція
24 вересня, 16:27
Зеленський говорив про гарантії безпеки з Трампом
Атака на Україну, заяви Трампа та Зеленського: головне за ніч
24 вересня, 05:29
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
22 вересня, 15:47
Зеленський не бачився з Навроцьким після того, як той офіційно став президентом Польщі
Зеленський вперше може зустрітися з Навроцьким
19 вересня, 08:04
Глава держави повідомив, що кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі
Україна готова захищати небо разом з партнерами – Зеленський
10 вересня, 12:42
Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі коаліції охочих, яку організував Президент Франції Емманюель Макрон
Скільки країн готові гарантувати Україні безпеку: Зеленський назвав цифру
6 вересня, 18:23

Новини

Інфекція у воді. Лікарі попередили жителів Одещини про небезпеку після зливи
Інфекція у воді. Лікарі попередили жителів Одещини про небезпеку після зливи
Петиція про створення Одеської МВА набрала необхідну кількість голосів
Петиція про створення Одеської МВА набрала необхідну кількість голосів
Одещина: енергетики повністю відновили світло після аномальної зливи
Одещина: енергетики повністю відновили світло після аномальної зливи
Росіяни атакували Одесу: зафіксовано влучання
Росіяни атакували Одесу: зафіксовано влучання
На Одещині взяла шлюб незвична пара
На Одещині взяла шлюб незвична пара
Негода в Одесі: місто підтоплює у декілької районах
Негода в Одесі: місто підтоплює у декілької районах

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua