В Одесі затримано жінку, яка зірвала та викинула у смітник прапор України (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі Одеси

В Одесі 35-річній жінці повідомлено про підозру за публічну наругу над державним прапором. Камера спостереження зафіксувала, як вона зірвала стяг з фасаду магазину та викинула його у смітник. Про це 30 жовтня повідомили у поліції Одещини, інформує «Главком».

Повідомляється, що інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі Одеси. Про нього правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж.

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Слідчі встановили, що на відео зафіксована місцева жителька, раніше неодноразово судима за крадіжки та наркозлочин. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Підозрювана відмовилася пояснювати свій вчинок. Тепер їй загрожує покарання – від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Перемишлі польська поліція затримала осіб, які зірвали український прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі. ,Правоохоронці встановили особи й затримали двох чоловіків – жителів Перемишля віком 21 й 23 роки. Матеріали у справі передали до райпрокуратури Перемишля.

Також поліція розслідує факт наруги над могилою військовослужбовця у Сумах. Так, про інцидент поліції повідомила дружина загиблого, яка вранці виявила зникнення пам’ятних речей з місця поховання. Окрім того, правоохоронці встановили, що було пошкоджено державний прапор України. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).

