В Одесі затримано жінку, яка зірвала та викинула у смітник прапор України (фото)
Інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі Одеси
В Одесі 35-річній жінці повідомлено про підозру за публічну наругу над державним прапором. Камера спостереження зафіксувала, як вона зірвала стяг з фасаду магазину та викинула його у смітник. Про це 30 жовтня повідомили у поліції Одещини, інформує «Главком».
Повідомляється, що інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі Одеси. Про нього правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж.
Слідчі встановили, що на відео зафіксована місцева жителька, раніше неодноразово судима за крадіжки та наркозлочин. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.
Підозрювана відмовилася пояснювати свій вчинок. Тепер їй загрожує покарання – від штрафу до трьох років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що у Перемишлі польська поліція затримала осіб, які зірвали український прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі. ,Правоохоронці встановили особи й затримали двох чоловіків – жителів Перемишля віком 21 й 23 роки. Матеріали у справі передали до райпрокуратури Перемишля.
Також поліція розслідує факт наруги над могилою військовослужбовця у Сумах. Так, про інцидент поліції повідомила дружина загиблого, яка вранці виявила зникнення пам’ятних речей з місця поховання. Окрім того, правоохоронці встановили, що було пошкоджено державний прапор України. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).
Коментарі — 0