Ігор Коваль став виконувачем обов’язків мера Одеси

Президент позбавив Труханова українського громадянства

Виконуючим обов'язки міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль. Відповідне розпорядження зʼявилось на сайті міськради, передає «Главком».

Підставою для видання цього розпорядження Коваль вказує частину другої статті 42 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття гласить, що «у разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради, крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до закону «Про військово-цивільні адміністрації» або закону «Про правовий режим воєнного стану».

Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Після позбавлення Труханова українського громадянства під мерією зібралися протестувальники. Вони вимагали його усунення та створення у місті військової адміністрації.