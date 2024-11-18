Повітряні сили повідомили деталі удару РФ по Одесі

Збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя

Росіяни атакували Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М». Снаряд було збито протиповітряною обороною (ППО) внаслідок чого він упав на житловий сектор Приморського району міста. Про це повідомляє Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Уточнюється, що удар було завдано близько о 11:57.

«На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зокрема о 11:45 на підльотів до міста було збито ворожий безпілотний літальний апарат (БпЛА) «Орлан-10». Терористи запустили його ймовірно для здійснення повітряної розвідки.

«Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів – терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення», – додають Повітряні сили.

Нагадаємо, ракетну атаку переживає Одеса вдень 18 листопада. Кіпер повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси загинуло вісім людей, серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди.

Президент України Володимир Зеленський назвав показовим удар російських терористів балістикою по житловому району Одеси. «Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали», – зазначив Зеленський. За його словами, залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує.

До слова, російські пропагандисти вже вигадали пояснення черговому удару по Одесі, унаслідок якого загинули, попередньо, вісім осіб. Традиційно загарбники стверджують, що били не по цивільних, а по українських військових.