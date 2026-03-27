На Одещині вперше у 2026 році помічено дельфінів (фото)

П’ять дельфінів полювали на косяки риби

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» на Одещині зафіксували перших дельфінів у 2026 році. Їх помітили під час обстеження узбережжя Чорного моря. Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв, передає «Главком».

Як розповів біолог, п’ять дельфінів полювали на косяки риби, тримаючись на певній дистанції один від одного. Поруч із ними також живилися великі пірникози.

фото: Ivan Rusev/Facebook

«Зараз почалась активна міграція риб і дельфіни з місць зимівлі біля окупованого Криму, Грузії, Туреччини вже припливають до акваторії Північно-Західного Причорномор'я. Серед мігруючих риб таки види, як атерина, кефалеві, хамса, камбала глоса та інш. Окрім дельфінів у прибережній зоні моря на риб зараз полюють багато рибоїдних птахів – зокрема великі баклани, жовтоногі та звичайні мартини, пірникози великі та черношейні, та інш.», – зауважив Іван Русєв.

фото: Ivan Rusev/Facebook

