Головна Одеса Фото
search button user button menu button

На Одещині вперше у 2026 році помічено дельфінів (фото)

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дельфінів помітили поблизу нацпарку на Одещині
фото: Ivan Rusev/Facebook

П’ять дельфінів полювали на косяки риби

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» на Одещині зафіксували перших дельфінів у 2026 році. Їх помітили під час обстеження узбережжя Чорного моря. Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв, передає «Главком».

Як розповів біолог, п’ять дельфінів полювали на косяки риби, тримаючись на певній дистанції один від одного. Поруч із ними також живилися великі пірникози.

фото: Ivan Rusev/Facebook

«Зараз почалась активна міграція риб і дельфіни з місць зимівлі біля окупованого Криму, Грузії, Туреччини вже припливають до акваторії Північно-Західного Причорномор'я. Серед мігруючих риб таки види, як атерина, кефалеві, хамса, камбала глоса та інш. Окрім дельфінів у прибережній зоні моря на риб зараз полюють багато рибоїдних птахів – зокрема великі баклани, жовтоногі та звичайні мартини, пірникози великі та черношейні, та інш.», – зауважив Іван Русєв.

фото: Ivan Rusev/Facebook

Нагадаємо, у затоці Кармел, розташованому на узбережжі Каліфорнії (США), сталося рідкісне явище, яке вдалося відобразити завдяки сучасним технологіям. Капітан Еван Бродскі з організації Monterey Bay Whale Watch, що займається спостереженням за морськими ссавцями, за допомогою дрону зняв величезну зграю сірих дельфінів, що налічує понад 1500 особин.

Читайте також:

Теги: Одещина тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту, є поранені
На Одещині російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту, є поранені
23 березня, 23:31
В «Укрзалізниці» наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час евакуації
На Одещині під час евакуації загинула провідниця: «Укрзалізниця» розслідує трагедію
22 березня, 07:30
На місце події прибули відповідні служби, які прибрали кабана з колій
Кабан паралізував рух трамваїв у Кракові
19 березня, 14:22
Росія пошкодила інфраструктуру Одещини нічною атакою дронів
Росія атакувала критичну інфраструктуру Одещини
18 березня, 09:11
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі
На Одещині пенсіонер вистрілив у собаку з цуценятами
14 березня, 06:32
У регіоні не залишилося жодної повністю вцілілої магістральної підстанції
Ситуація зі світлом на Одещині найгірша в Україні через руйнування мережевої інфраструктури – ЗМІ
7 березня, 14:47
Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу
Окупанти атакували судно під прапором Панами: є постраждалі
5 березня, 09:14
Мама Давида Світлана заявила, що перед встановленням рекорду дуже хвилювалась
1150 присідань. Чотирирічний хлопчик з Одеси встановив рекорд України
4 березня, 14:58
Зафіксовано пошкодження складу сухих вантажів і дорожніх контейнерів, а також вибито скління в адміністративних будівлях
РФ пошкодила портову інфраструктуру на Одещині
3 березня, 08:37

Фото

На Одещині вперше у 2026 році помічено дельфінів (фото)
На Одещині вперше у 2026 році помічено дельфінів (фото)
На Одещині загинула людина внаслідок атаки РФ: фото наслідків
На Одещині загинула людина внаслідок атаки РФ: фото наслідків
Одещина: РФ пошкодила судна під прапорами Палау та Барбадосу, є постраждалі
Одещина: РФ пошкодила судна під прапорами Палау та Барбадосу, є постраждалі
Удар по житлових кварталах Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
Удар по житлових кварталах Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
РФ атакувала Одещину: пошкоджено енергооб'єкти та портову інфраструктуру
РФ атакувала Одещину: пошкоджено енергооб'єкти та портову інфраструктуру
Одещина: сталася пожежа на одному з найбільших промринків Європи (фото)
Одещина: сталася пожежа на одному з найбільших промринків Європи (фото)

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua