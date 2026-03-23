Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту, є поранені

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Також внаслідок атаки є пошкодження енергетичної та транспортної інфраструктури Одещини

Ввечереі 23 березня під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

Окрім влучання в цивільний об'єкт, пошкоджень зазнали енергетична та транспортна інфраструктури регіону. На місцях атак працюють підрозділи екстрених служб, які ліквідовують наслідки влучань та відновлюють пошкоджені об'єкти.

Як відомо, уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, цивільна інфраструктура Одещини знову зазнала масованої атаки ворожих дронів. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджені дахи та вибите скління. Пошкодження зазнав також склад на території порту.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

На Одещині частина жителів без світла через російську атаку
На Одещині російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту, є поранені
Масована атака на Одещину: стало відомо, що опинилося під ударом РФ
На Одещині прогриміли вибухи: регіон під атакою БпЛА
На Одещині суд виніс вирок співучаснику теракту, який переховувався від правосуддя 10 років
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua