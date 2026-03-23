На Одещині російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту, є поранені

Також внаслідок атаки є пошкодження енергетичної та транспортної інфраструктури Одещини

Ввечереі 23 березня під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

Окрім влучання в цивільний об'єкт, пошкоджень зазнали енергетична та транспортна інфраструктури регіону. На місцях атак працюють підрозділи екстрених служб, які ліквідовують наслідки влучань та відновлюють пошкоджені об'єкти.

Як відомо, уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, цивільна інфраструктура Одещини знову зазнала масованої атаки ворожих дронів. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджені дахи та вибите скління. Пошкодження зазнав також склад на території порту.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.