Кабан паралізував рух трамваїв у Кракові

Тварина влаштувала «перерву» просто на коліях і не реагувала на транспорт

У Кракові вранці 19 березня виникли перебої у русі трамваїв через незвичний інцидент – на коліях лежав дикий кабан, який не реагував на наближення транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника RMF24

Інцидент стався близько 10:00 на північній околиці міста. Кабан розташувався поруч із трамвайною колією і фактично заблокував рух, через що трамваї не могли продовжити маршрут.

У результаті рух на лініях №18 і №50 тимчасово змінили – вагони перенаправили, а на окремій ділянці запустили автобуси. Згодом на місце прибули відповідні служби, які прибрали тварину з колій.

Місцеві жителі зазначають, що останніми роками кабани дедалі частіше з’являються у місті і все менше бояться людей. Раніше їх можна було побачити переважно на околицях, але тепер тварини заходять і в більш людні райони.

