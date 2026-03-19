Кабан паралізував рух трамваїв у Кракові

glavcom.ua
Єгор Голівець
На місце події прибули відповідні служби, які прибрали кабана з колій
фото: MPK Kraków /Facebook

Тварина влаштувала «перерву» просто на коліях і не реагувала на транспорт

У Кракові вранці 19 березня виникли перебої у русі трамваїв через незвичний інцидент – на коліях лежав дикий кабан, який не реагував на наближення транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника RMF24

Інцидент стався близько 10:00 на північній околиці міста. Кабан розташувався поруч із трамвайною колією і фактично заблокував рух, через що трамваї не могли продовжити маршрут.

У результаті рух на лініях №18 і №50 тимчасово змінили – вагони перенаправили, а на окремій ділянці запустили автобуси. Згодом на місце прибули відповідні служби, які прибрали тварину з колій. 

Місцеві жителі зазначають, що останніми роками кабани дедалі частіше з’являються у місті і все менше бояться людей. Раніше їх можна було побачити переважно на околицях, але тепер тварини заходять і в більш людні райони.

Нагадаємо, що вчені Інституту геронтології досліджують вплив воєнного стресу на організм людини та шукають способи пом’якшити його наслідки. Позитивні емоції, зокрема контакт зі спеціально навченими собаками, можуть допомагати організму відновлюватися. Зміни в організмі, спричинені воєнними стресами, не завжди є незворотними.

Раніше у Харкові врятували 900 кажанів. Рукокрилі роками зимували на балконі однієї з квартир міста, де їх виявила власниця оселі. Як з'ясувалося власниця балкона, де жили кажани, знала про їх існування, однак вони її не турбували. Але у лютому тварини почали вилазити зі своєї схованки, через що почала руйнуватися обшивка балкона.

Теги: тварини Польща залізниця

